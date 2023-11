La China Suárez se robó las miradas con su escotazo en la black carpet de los Latin Grammy

La China Suárez deslumbró con su estilo en los Latin Grammy Music Awards que tuvieron lugar en Sevilla, España. La actriz cautivó en las redes sociales con su look de alfombra roja en el evento.

En este prestigioso evento, la alfombra roja se engalanó con el atuendo impecable de la influencer. La China optó por un vestido negro con detalles de aberturas cut out en el área del pecho, siguiendo la última tendencia de la moda.

China Suárez en los Latin Grammy

El minivestido negro, ajustado al cuerpo, presentaba tirantes finos y una llamativa abertura cut out con forma de corazón en el escote, adornado con tiras en la zona del pecho.

Completó su conjunto con unos zapatos altos, destacando por su plataforma XL, taco cuadrado y hebillas doradas. Asimismo, añadió un blazer en total black, dándole un toque adicional a su estilo.

El exquisito look no fue lo único que destacó; el beauty look de la China también acaparó la atención. Su maquillaje presentó un delineado estilo cat eye en negro, complementado con máscara de pestañas y sombras oscuras, siguiendo la tendencia de smokey eyes. Además, eligió rubor rosado, contouring definido y un labial nude con tonos bordó y acabado mate.

Así empezó la China Suárez en los medios de comunicación

La carrera de la China Suárez, cuyo nombre real es Eugenia Suárez, tuvo sus inicios en la televisión argentina a una edad temprana. Comenzó a ganar popularidad tras su participación en la exitosa serie juvenil “Casi Ángeles”, donde interpretó a ‘Jazmín Romero’. Esta producción le brindó una exposición considerable y la llevó a convertirse en un rostro conocido en la pantalla chica.

Posteriormente, la actriz incursionó en diversos proyectos televisivos, consolidando su carrera con roles protagónicos en telenovelas y series, ganándose el reconocimiento del público por su versatilidad y talento interpretativo. Sus roles en producciones como “Los Únicos” y “Camino al Amor” fueron clave en su trayectoria, destacándose por su carisma y habilidad para interpretar distintos personajes.

Las fotos muestran sus primeras etapas en el mundo del espectáculo, e incluso algunas son de antes.

Así se veía la China Suárez en Casi Ángeles.

