La bikini extrema al borde la censura que usó Jennifer Aniston a los 53 años: cuánto cuesta

En los años 90, Jennifer Aniston lució un micro bikini de la marca Chanel que con el paso de los años se ha revalorizado sin frontera. Más de 30 años después, volvió a ponérselo y es que esta prenda ahora cuesta más de 5 cifras de euros.

Aniston, fue la precursora de este tipo de bikini cotizada en 16.551 euros, que más tarde también llevaron Kim Kardashian y Carla Bruni, por nombrar algunas. En aquel entonces, la actriz posó con él en la portada de la revista ‘Allure’ para la temporada primavera-verano de 1996. Un diseño creado por Eva Herzigova y Stella Tennat.

El nipplebikini tiene este nombre, ya que su función es básicamente tapar esa parte del cuerpo. Kim Kardashian lo usó en 2018 y ahora se ha vuelto a poner de moda. De hecho, en una de sus últimas entrevistas, Jennifer Aniston confesó estar en su mejor momento y por eso repitió aquella mítica portada: ‘’No tengo nada que esconder’'.

Jennifer Aniston habló de la maternidad

“Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés, fue hace varios años. Todos los años y años y años de especulación... Fue muy difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo”, explicó Aniston en Allure.

La actriz explicó que desearía que alguien le hubiera dicho que congelara sus óvulos cuando era más joven, y agregó que ahora ha aceptado el hecho de que nunca tendrá hijos: “Hubiera dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado. Solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar en este momento”.

