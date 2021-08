L-Gante apareció lookeado como Minguito en “Polémica en el Bar” y Coco Sily le tiró onda a su mamá

L-Gante es el artista del momento y en estos días no ha pasado inadvertido al recorrer varios programa de la televisión argentina. Esta vez le tocó el turno de visitar al histórico ciclo de América, “Polémica en el Bar” y sorprendió a todos los integrantes del programa al aparecer caracterizado como “Minguito”.

A su distintivo look deportivo, Elián Valenzuela le sumó un sombrero, un saco, una bufanda al cuello y el infaltable palillo entre los dientes. “¿Qué hacés, tri tri?”, saludó el artista a Mariano Iúdica al entrar al piso. El conductor, que festejó esta ocurrente incursión, le consultó sobre la decisión a lo que el cantante sorprendió con una inesperada respuesta: “La argentinidad siempre hay que marcarla, en un punto”.

Al acomodarse en la mesa del show, Iúdica invitó a Claudia Valenzuela, madre del joven, quien recibió grandes elogios de parte de Coco Sily, quien interrumpió la charla que se estaba dando y desconcertó a todos con un comentario para la mamá del cantante. “Muy bonita la mamá de L-Gante... ¡que ojos que tiene!”, exclamó el humorista.

Ante la sorpresiva declaración, los presentes bromearon al respecto, a lo que Sily respondió: “Y me contaron que está sola... Abre los ojos y se ilumina todo”, acotó el integrante de Polémica en el bar. “Lo único que te falta a vos es tener a Coco Sily de padrastro”, bromeó Mariano Iúdica al joven, quien lejos de mostrarse molesto por estos elogios, reía y alimentaba la charla rematando: “¡Se armó la pareja!”.

Superado este momento, Elián habló de varias episodios que vivió a lo largo de su vida y también sobre su momento actual: “Estoy viviendo un sueño. Desde chico tenía ganas de ser cantante, pero la verdad es que hasta ahora no sé cantar. Me gustaría aprender y yo me enfoco más en trasmitir con mis letras la realidad que yo vivo”, contó el joven sobre su repentino éxito.