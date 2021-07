La madre de L-Gante recordó los dichos de Cristina Kirchner: “Cuando dijo lo de la computadora me reí porque...”

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, un joven cantante de música urbana, que tomó notoriedad pública cuando Crisitina Kirchner lo citó como ejemplo del programa “Conectar Igualdad”, que inició cuando ella fue Presidenta y que este año lo retomaron por la pandemia.

“Les recomiendo que lo escuchen, con esa [computadora de] Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, expresó en ese entonces la actual Vicepresidenta.

Cristina Fernández de Kirchner en un acto junto con Axel Kicillof. Cristina Fernández de Kirchner en un acto junto con Axel Kicillof.

Por su parte, Claudia Valenzuela, la madre del músico, dialogó con Ernesto Tenembaum en el programa “¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?” por Radio con Vos, FM89.9 y recordó los dichos de la exmandataria: “Cuando dijo lo de la computadora, me causó más gracia. Te digo la verdad, me reí. Porque yo sabía cómo había venido esa computadora acá”, comenzó la madre de L-Gante.

Y expuso la realidad que vivió su hijo: “En sí a Elian le había venido una computadora, pero él ya no estaba yendo a la escuela. En su momento sí, yo me presenté a pedir la netbook. Pero de una escuela me mandaban a otra sin darme nada. Después de ir a tres me di cuenta que Elian no estaba yendo más. Fue duro cuando dejó”, contó.

Habló la mamá de L-Gante sobre Cristina Kirchner. .

“Así que nunca tuvo su computadora. Y después, los chicos que tuvieron su netbook, dejaron de estudiar... Él ya no estaba yendo más. Lo que sí no me acuerdo, es si vendió el celular o lo vendió mano a mano”, admitió sobre cómo fue que su hijo consiguió el equipo.

Claudia recalcó la dura realidad que se vive en distintos puntos del país, en especial en General Rodríguez, el barrio donde viven: “Veo la realidad del barrio, gente que se quedó sin trabajo, que no tienen para la comida. La gente ya no quiere más planes, quiere trabajo”, pidió. “La gente está muy triste y si la música de Elian les saca una sonrisa, es lo que nos importa”, Cerró Valenzuela.

Hace unos días, el cumbiero desmintió las declaraciones de Kirchner, pero remarcó que el programa que brinda computadoras a estudiantes “sirve igual. Yo lo logré con algo que ella brindó. Y mi punto de vista es que sirve muy bien tener un ordenador inteligente”.