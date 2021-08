L-Gante le reveló a Marcelo Tinelli el verdadero origen de su nombre artístico que incluye a su mamá

Tal como lo anunció Marcelo Tinelli semanas atrás, L-Gante fue como invitado especial este martes a Showmatch. El joven es uno de los artistas más escuchados del momento, su música trascendió las fronteras del país y sorprendió al mostrar su lado más humano, familiar y lejos del artista.

Elian Ángel Valenzuela es el nombre original del cantante que eligió hacerse conocido con su nombre artístico L-Gante, el que también le puso su mamá.

“Mi vieja me descansaba porque andaba como un ciruja. Ella me puso L-Gante porque me lo decía irónicamente por la forma en que estaba vestido cuando me levantaba, me despertaba y me iba a grabar. Entonces, así como estaba vestido, ‘¡Qué elegancia, qué elegante!’… era todo lo contrario”, reveló entre risas.

L-Gante con Marcelo Tinelli

Y contó que su madre tiene un papel importante también en su carrera musical, ya que lo aconseja cuando compone sus canciones. “Cuando él los compone, siempre me dice ‘escuchá esto’ y alguna idea tiro”, dijo la mujer. “Sí, alguna idea me tira: ‘ahí ya te estás pasando’, es más que nada esa (frase)”, añadió L-Gante.

Y aprovechó el momento de mayor popularidad que le dio el programa de Marcelo Tinelli y adelantó un importante momento que podría darse en su carrera. “Vamos a ver si hacemos un tema con Palito Ortega”, lanzó el cantante popular sobre la posibilidad de juntar dos generaciones.

También habló de su dura historia personal y de cómo hizo lo posible para salir adelante, prácticamente solo, porque su mamá trabajaba para mantenerlo y nunca tuvo una figura paterna que lo guíe en su crecimiento.

“Vengo de una vida que me puso varias complicaciones pero nunca dije ‘voy a dejar de hacer esto porque ya no le veo caso’. Siempre me busqué una vuelta”, dijo con orgullo el artista. .

“Mi mamá trabajó toda la vida y quizás estuve todo el día solo en casa o vagando en la calle. No tuve padre, pero todo me llevó a no decepcionar a mi mamá. No tuve alguien me esté poniendo los puntos pero solo me di cuenta de eso”, cerró.