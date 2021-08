Karina Mazzocco criticó la agresividad en la TV y Yanina Latorre no se quedó callada

La llegada de Alejandro Fantino a “Intratables” (América) habilitó a Karina Mazzocco a encabezar un ciclo con nuevas panelistas y un formato ya visto en la grilla nacional.

Con un estilo de confrontación y temas tratados en profundidad, la conductora se refirió, por estos días, a las mujeres que critican a otras mujeres en la televisión argentina.

“La sororidad en los medios de comunicación, lamentablemente no se practica. Hay mucha comunicadora que saca la bazuca y tira a matar, lastima y no tiene respeto siquiera por el rol de comunicadora. A la que le quepa el sayo, que se lo ponga”, dijo Mazzocco con la intención de abrir la polémica.

Redes de Yanina Latorre

El periodista Moskita Muerta levantó los dichos de la conductora de América y, en Twitter, Yanina Latorre no se quedó de brazos cruzados y lanzó: “Y ella qué, esa en ese programa que critican a todos y ella con cara de yo no fui. Que se haga cargo. Otra que no sirve para nada”, dijo la panelista de “LAM” (El Trece) dándose por aludida.

No es la primera vez que las dos mujeres se enfrentan en las redes sociales ni tampoco será la última por lo que parece. Hace poco más de un mes una nueva pelea las enfrentó por varios temas que no llegaron a resolver.