Yanina Latorre confesó que debe pasar por el quirófano: “No la estoy pasando bien”

Con un humor directo y ácido Yanina Latorre se mantiene vigente en las redes y en la pantalla del Trece donde cada mañana aporta información sobre distintos temas en “LAM”.

Este jueves, la mujer de Diego Latorre reveló que en pocas semanas debe pasar por el quirófano porque no la está pasando bien con un problema que acarrea desde tiempo atrás.

Intrigadas por la nueva operación a la que se someterá la rubia, las angelitas escucharon con atención las palabras de la mediática quien aseguró que “no la está pasando bien”.

Finalmente y luego de varios minutos de incertidumbre, Yanina dijo que debe operarse de la vista el próximo mes.

“No me estoy quedando ciega pero tengo principio de cataratas”, comenzó diciendo la rubia y luego agregó: “Ayer fui al médico y el 14 de septiembre me operan, me ponen una lente intraocular”, detalló.

“Estoy muy incómoda, me cuesta manejar. Ya no es leer. Es los dos ojos. Yo creí que era presbicia pero ayer me encontraron astigmatismo, presbicia, hipermetropía y principio de cataratas. No veo nada”, dijo incómoda.

“Me di cuenta que no empecé a ver el plato. Veo desenfocado. No la estoy pasando bien porque estoy muy incómoda. Un día dije ¿no tendré cataratas?, es feo. Porque te vas quedando ciego”, explicó Yanina.

Temerosa por la operación que se viene, Latorre dijo que solicitó a los médicos anestesia total para no sentir ninguno de los procedimientos a los que se someterá: “Te meten una lente, puede ser sin anestesia. Yo pedí que me duerman, a mí me da impresión todo eso”, finalizó diciendo la rubia.