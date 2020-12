Karina La Princesita grabó una peligrosa situación en plena calle y escrachó a los responsables

Luego de participar de la emisión del Cantando 2020 del jueves, Karina La Princesita fue testigo de un insólito y peligroso hecho sucedido en la zona del Obelisco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impactada, la cantante grabó la situación y luego lo compartió en la red.

En la madrugada del viernes, La Princesita -Karina Tejeda, en rigor- presenció el extraño y arriesgado accionar de un hombre, que se encontraba en un auto en movimiento, con otro vehículo, que iba a la par.

La cantante y jurado del Cantando 2020 (El Trece) se encontraba circulando sobre la Av. 9 de julio, sentido Constitución, cuando ve, desde el auto que la llevaba a ella, que un hombre sacó la mitad de su cuerpo del vehículo -marca Peugeot- en el que se encontraba, con un teléfono celular en una mano. El joven grababa con su smartphone al otro auto -marca Nissan- que iba en paralelo, y desde el copiloto le hacía señas mientras el hombre “bailaba”.

Impactada porque ambos vehículos, de color blanco, se encontraban en movimiento, se la escucha decir mientras grababa la situación: “Qué increíble, ¿no?”. Luego agregó: “Quedó grabando y se metió adentro. Al menos le hicimos un bien, porque ¿sabés cómo van a terminar estos?”, dice Karina, creyendo que todo había terminado.

Sin embargo, segundos después, el muchacho volvió a sacar el cuerpo afuera del auto en movimiento, y esta vez fue por más. “¡Dios mío! ¡Mirá lo que hace!, por favor. ¡Se agarra del auto de al lado!” exclama La Princesita viendo cómo el joven se abalanzó sobre la puerta del otro vehículo simulando que la abriría. “¡No! ¡Yo no lo puedo creer!”, grita en ese momento la referente de la cumbia. Para después concluir: “Que gente rara, por favor”.

Horas atrás, el nombre de La Princesita comenzó a circular en las redes por su ausencia en la gala de los Personajes del Año de revista Gente.

Tras la sorpresa de su ausencia y los rumores de que estaba enojada con la revista, la cantante, de 34 años de edad, aclaró por qué no estuvo en la emblemática foto con los personajes que se destacaron en el año. “No estoy enojada para nada. Tengo una bronca por no poder ir, porque yo quería estar. Pero el 1 y 2 no podía”, disparó sincera, en referencia a los días que citaron a todas las figuras para fotografiarlos por separado, que fueron los dos primeros de diciembre y debió realizarse bajo esa modalidad por protocolo sanitario.