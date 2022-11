Karina La Princesita deslumbró con un amplio escote y no dejó nada a la imaginación

Karina La Princesita luce sin pudor su figura y llama la atención de sus más de 2.9 millones de seguidores que nu dudan ni un segundo en brindarle sus likes.

En las últimas horas se pudo observar a la artista tras bambalinas de su show en el Movistar Arena, donde compartió escenario con su colega, Soledad Pastorutti.

Karina La Princesita enamoró a todos con sus looks

“Anoche en el Movistar Arena antes de cantar con La Sole, que la amamos”, expresó la cantante de cumbia que deslubró con su look que consistía en un top en tonos rosas, zapatos hasta las rodillas en el mismo tono. Decidió combinarlo con una falda blanca y un saco del mismo color.

Esta publicación cosechó más de 161 mil likes y cientos de comentarios que la llenaron de elogios: “tranqui”; “Diosa”; “Potra”; “Una Reina”.

Pero también existieron algunos fans que notaron algo sobre su aspecto, como si no fuese el mismo que vemos en redes o que observamos en su participación en ¿Quién es la Máscara?: “¿Se hizo algo? No la conocía”; “La carita de la Rito o me parece?”, sentenciaron lo fans.

Karina La Princesita enamora con su escote

Karina La Princesita se mostró en redes “sexy y atrevida” con un súper escote que no pasó desapercibido en las redes sociales. La cantante hizo una sesión de fotos picante para promocionar sus shows y enamoró a todos.

“Acá recién levantadita de dormir”, bromeó la cantante al pie de la foto en la que estaba súper producida e ifartó a los internautas. Sin embargo, contó que se la sacó cuando grabó uns intro de su show en el Movistar Arena.

Este posteo superó los 34.200 likes en solo unas horas y al pie de la publicación recibió cientos de mensajes de todo tipo: “Estas mas fuerte que patada de allanamiento”, “Con esas gomas borrame todo el pasado, el presente y el futuro reeeeeina”, “Mas fuerte que cadenazo en los dientes ésta mujer”, fueron solo algunos de los mensajes.