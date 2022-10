Así fue la participación del humorista eliminado en la última semana de “¿Quién es la Máscara?”

“¿Quién es la máscara?” abrió su última semana con todos los participantes que quedan en carrera. Las celebridades batallaron entre sí bajo la atenta mirada de Natalia Oreiro y de los investigadores: Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita.

Luego de que desfilaron varios personajes como Brillo, el unicornio; Pecas, la hamburguesa; Luz, la luciérnaga; Olaf, el vikingo; Pampa, la mulita; Therry, el perro rockero y Nieves, la leoparda, se eligió al nuevo eliminado del certamen de canto.

¿Quién es la máscara?, el equipo completo

La desafortunada celebridad que tuvo que marcharse fue Pampa, la mulita, que escondía debajo Martín “Campi” Campilongo, quien interpretó “Fue Amor” de Fito Páez de manera brillante, aunque no le alcanzó.

“Lo que más me divertía es que yo conozco a la gente que trabaja en el canal desde hace 30 años, pero ellos no me sacaban”, comenzó el marido de la conductora Denise Dumas, a quien le confesó su participación en el ciclo, porque “si no, le tenía que decir que la estaba engañando y era peor”, bromeó causando las risas de todos los presentes.

Campi eliminado en ¿Quién es la máscara?

Luego, Natalia Oreiro le consultó acerca de si había recibido llamados de amigos consultándole si él estaba detrás de la máscara de la mulita y Campi respondió que no y precisó: “Donde muchos que me lo decían fue en Instagram”. “Y en Twitter, también”, acotó Wanda, enterada que en las redes la identidad de la mulita era algo bien sabido.

Todos los famosos desenmascarados y eliminados en “¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?”

En lo que lleva de tiempo al aire “¿Quién es la máscara?, 19 han sido los participantes descubiertos, entre los que aparecen los nombres de Guillermo Coria, Marta Minujín, Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Magui Aicega, Raúl Lavié, Santi Maratea, Cristina Pérez; Charlotte Caniggia, Marcela Tinayre, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, el Poroto Cubero, Yayo Guridi ,Oriana Sabatini, Dalma Maradona, Alejandro Lerner, Damián Betular, Guillermina Valdés y ahora se les suma Campi.