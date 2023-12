Julieta Poggio mostró las nuevas tendencias de verano con las prendas más pequeñas

Julieta Poggio alcanzó la fama gracias a su participación en “Gran Hermano”, a pesar de haber mostrado talentos variados desde su infancia. Después de salir del programa, donde quedó en tercer lugar, ha logrado destacarse en las industrias de la moda y el entretenimiento.

La moda es, sin dudas, su sector preferido en lo referido al comercio. Gracias a la fama que ha conseguido en los últimos meses, son muchas las marcas que quieren tenerla como la imagen principal de sus producciones.

Es así que la joven usa sus redes sociales para colaborar con estas marcas y lo hace a través de fotografías y videos que no duda en postear tanto en su sector de reel como en el de imágenes de su cuenta de Instagram.

Los looks en tendencia que elige Julieta Poggio. / Instagram

Esta vez, los looks elegidos fueron tres y se trataron de prendas mínimas que destacaron las increíbles curvas de la gran amiga de Marcos Ginocchio. Primero se mostró con un conjunto de falda de jean azul y la combinó con un top blanco que destacó su delantera, el toque final estuvo en la gorra de jean que hizo juego con la prenda inferior.

Los looks en tendencia que elige Julieta Poggio. / Instagram

Los otros looks fueron más del estilo de los años 90 y 2.000. El primero de looks looks se trató de los tops que más se usan actualmente, los de aberturas, y lo combinó con una minifalda de vuelos en color negro.

Los looks en tendencia que elige Julieta Poggio. / Instagram

Para la siguiente toma optó por un corset blanco de encaje con un short en color nude que se le ve espectacular. El toque final lo tuvo con unas gafas de sol en marrón y una cartera blanca.

Para terminar, eligió un body marrón muy escotado con un jean corto en color blanco. Lo terminó con un cinturón grande al estilo Moni Argento.

Los looks en tendencia que elige Julieta Poggio. / Instagram

Con un hermoso vestido rosa, Julieta Poggio se lució en la gala de Gran Hermano

Julieta Poggio continúa sorprendiendo con su talento y versatilidad. En menos de un año, pasó de ser una concursante de Gran Hermano a convertirse en la anfitriona de la alfombra roja en el estreno de esta nueva edición. Su look no pasó desapercibido y se llevó todos los likes en Instagram.

El vestido de gala de Julieta Poggio. / Instagram.

Lo más llamativo fue el enorme tajo del vestido rosa que dejaba ver sus estilizadas piernas de modelo. Para la parte de arriba, eligió que la prenda fuese strapless con un toque de brillos en las orillas y mangas pequeñas y caídas a los costados.

El vestido de gala de Julieta Poggio. / Instagram.