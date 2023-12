Las primeras fotos de Julieta Poggio tras el accidente que impresionaron a sus fans

A pocos días de festejar la Navidad, la ex participante y actual panelista del debate de Gran Hermano sufrió un accidente en un barco que la dejó con heridas en su rostro. Tras ser intervenida, la modelo mostró las secuelas del golpe en sus redes sociales aunque destacó que se encontraba bien.

Este martes, la joven bailarina compartió más fotos en donde se pueden apreciar las heridas en su cara, las cuales se encuentran en su nariz y ojos principalmente.

Nuevas fotos de Julieta Poggio tras el accidente que sufrió y la dejó con heridas en su rostro

Si bien la panelista se muestra siempre con lentes oscuros, en las imágenes se logra distinguir una leve inflamación de su nariz y en su ojo, producto de los puntos que debieron aplicarle tras el accidente.

Cómo fue el accidente que sufrió Julieta Poggio que la dejó herida

El pasado sábado 23 de diciembre, la panelista estaba disfrutando de una fiesta en un barco cuando de repente una chica que se encontraba con ella la sujetó y la empujó sin querer, provocando que Juli cayera al agua.

Tras el accidente, la joven debió ser asistida por médicos debido a que la fuerte caída le provocó heridas en su boca, nariz y en su ojo derecho. “Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di en la boca y en el ojito me dieron unos puntos”, contó la ex gran hermano a través de su cuenta de Instagram.

Julieta Poggio se accidentó en vísperas de Navidad. (Collage web)

Tras el accidente, Poggio aclaró que se encontraba bien y agradeció a sus seguidores por la preocupación. “Gracias por todo el amor y no se preocupen”, posteo la panelista.

Este martes compartió más fotos de ella con su rostro herido, y nuevamente aclaró que se encontraba en mejor estado de salud pero que prefería no mostrar su rostro sin lentes por ahora. “Estoy mucho mejor, gracias por tantos mensajitos. No lo muestro por si hay personas impresionables. Pero por suerte fue sólo el golpe y no más que eso”.