Ivana Nadal volvió a generar polémica y memes con su respuesta a la pregunta “De qué vivís?”

Ivana Nadal es una de las mediáticas que ha decidido alejarse un poco de las cámaras y acercarse a lo espiritual y a sus seguidores de las redes sociales. Canal por el que ha generado un montón de polémicas con sus opiniones sobre el coronavirus y las vacunas.

Pero esta vez, la morocha es noticia por otro tema que nada tiene que ver con la pandemia. En un rato de su tiempo libre decidió responder preguntas de sus 2.6 millones de seguidores y en una, contestó algo inesperado que llevó a ser tendencia en Twitter.

“¿De qué vivís?”, le consultó un usuario de Instagram dado que ya no se la ve modelar, ni participar de ningún programa de televisión. Y la respuesta, extraña, fue de lo más sincera: “Vivo del amor, vivo del aire que respiro, vivo del sol que sale todos los días, vivo de estar agradecida, vivo de ser consciente de la abundancia que soy. Probalo”.

Y como era de esperarse, los internautas no demoraron en hacer memes y comentarios sarcásticos al respecto. “Yo después de pagar todas las cuentas del mes”, escribió un usuario junto al video en el que Ivana da su respuesta.

“A Ivana Nadal le preguntan de qué vive, vive del amor dice… Por qué no me dijeron antes así no me gastaba en laburar”, bromeó otro y a este tuit le siguieron mucho más.

Además, otros usuarios le consultaron a Ivana: “¿Te vas a vacunar? Yo no pero siento que ya comenzó una guerra” y ella dijo frente a cámara: “No te pelees con quienes piensan distinto a vos, pero tampoco te dejes convencer por aquellos que quieren que pienses como ellos”.

“Toma las decisiones desde el corazón, desde el amor, desde el amor propio. Solamente vos sabés lo que te hace bien. Escuchate”, fue la recomendación de Nadal, quien semanas atrás vendió a través de sus redes un curso de “amor propio” brindado por ella misma. ¿El precio? $ 3000.