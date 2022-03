Flor Peña promocionó un guante de latex bailando con un escote muy profundo

Flor Peña volvió a calentar su Instagram con dos publicaciones que enloquecieron a sus seguidores. Por un lado, la conductora se mostró disfrutando de los últimos momentos de calorcito, donde lució una microbikini negra que dejó a la vista sus tatuajes y sus sensuales curvas. Por otro lado, la actriz publicitó, tocando su cuerpo, un guante de un sexshop que sirve para estimulación y placer.

El calor del verano parece que no se va así nomás, en esta ocasión Flor Peña dejó una postal ardiente desde la pileta. Durante la estación más calurosa del año, la conductora supo coquetear virtualmente y hacer arder las pantallas. Luego de terminado el verano, este viernes la conductora posó de espaldas luciendo toda sonriente una microbikini color negro. En la publicación, que también Flor mostró sus tatuajes, aparecieron centenares de mensajes elogiosos por su osado look y no pararon de llegar corazones halagando su figura.

Peña volvió a deleitar a sus seguidores con una foto en bikini

“En @divasplayok me atrevo a más. Bañera, ducha, pileta, amiga con derechos y con izquierdos ¡VIDEOS! (y sí, insisto) TODO TODO lo que fantaseo está en esta plataforma. Te invito a compartirlo conmigo. Y te prometo que la vamos a pasar bien. Que tengan un #buendia bebés” escribió Peña junto a la foto, que consiguió casi 95mil likes.

Cabe recordar que todo su contenido erótico, sin censura y más caliente, apto para adultos únicamente, Flor lo publica en su perfil de la plataforma de contenidos exclusivos DivasPlay.

Horas más tarde en el viernes, también en su cuenta de Instagram, la nueva integrante de América volvió a mostrar su fascinación por los juguetes sexuales y realizó una llamativa publicidad. En el video, Florencia lució un body negro, muy cavado con partes de trasparencia y un escote muy profundo. Peña hizo varios bailes cortos e inclusive se tocó partes del cuerpo, bromeando en sintonía con la graciosa locución.

La actriz posó con un llamativo guante púrpura con el que se tocó su exuberante cuerpo. “Pará que sirve?”, le preguntó la ex Casados con Hijos a sus fans y luego arrobó a un reconocido sex shop. Luego explicó que sirve para estimulación y placer.