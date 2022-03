Silvina Luna y una producción subida de tono en bóxer desde la cama que desató varias críticas

Silvina Luna es una de las figuras que forma parte de “El hotel de los famosos”. La ex Gran Hermano decidió volver a probarse en un reality, pero en una nueva etapa de su vida, con un camino recorrido en el medio. Aunque no es el único trabajo que tiene actualmente, ya que afuera gana dinero por vender contenido sin censura para adultos.

Previo a su ingreso al hotel, Silvina Luna abrió su perfil en Divas Play, el sitio donde ya varios famosos comparten sus fotos y videos de alto contenido erótico. Allí se muestra con poca o nada de ropa, y los usuarios abonan alrededor de 20 dólares para ver lo que ella allí comparte.

Pero al sumarse al reality, muchos pensaron que Silvina ya no subiría contenido a sus redes, y mucho menos a la página para adultos, ya que no les permiten usar celulares y están incomunicados.

Silvina Luna provocativa desde la cama.

Aunque en las últimas horas, la mediática subió a su cuenta de Instagram dos fotos muy provocativas con las que invita a sus seguidores a verla y seguirla en Divas Play.

La modelo compartió una foto que se tomó solo con boxer desde la cama para anunciar que tenía mucho más para mostrar, pero por la página web de contenido de alto voltaje. “Feriado… lluvioso… ideal para estar en la cama y perfecto para ver más en Divas Play ¿te animás?”, escribió Silvina y desafió a los usuarios.

Críticas a Silvina Luna por usar las redes sociales

Las fotos recibieron más de 8.400 “me gustas”, pero entre halagos, obtuvo varias críticas por usar el celular cuando supuestamente está aislada y sin comunicación en el hotel de los famosos.

Si bien, desde la producción y los conductores aclararon que muchos famosos dejaron sus cuentas en manos de community managers, quienes se ocupan de continuar con los compromisos que los famosos tiene con las marcas. Igualmente a Silvina la criticaron y no le creyeron que no sea ella quien publica en sus redes sociales.

“No entiendo no es que estás en el hotel de los famosos y no podés usar el teléfono? o tienen gente que les maneja sus cuentas?”, “No era que están aislados sin poder entrar a las redes? cómo publicó entonces?”, “Pero ella no está en el reality? Cómo haces para publicar de todas formas sos hermosa Sil”, fueron algunos de los comentarios en los que cuestionaron la credibilidad del aislamiento en el hotel.