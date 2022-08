Flor Jazmín Peña enamoró con sus fotos de su vestido azul con el que mostró de más

Flor Jazmín Peña volvió a cautivar a todos sus seguidores de Instagram con una publicación de una producción en vestido color azul francia, que resaltó su figura.

Con videos que despiertan el suspiro de sus 1.2 millones de seguidores, Flor Jazmín Peña sabe cautivar en sus redes sociales.

Flor Jazmín Peña es una de las mejores bailarinas del país y así lo demostró por su paso por ShowMatch.

También la influencer se ha convertido en una tiktoker que deja a todos atónitos con sus bailes, muchos de ellos totalmente jugados y sensuales.

Además del baile y de ser influencer, Flor se destaca como una de las conductoras del programa éxito de streaming “Nadie dice nada”, que se emite en Youtube, Twitch y Spotify.

En “Nadie dice nada”, además de Flor, participan Nicolás Occhiato, Nati Jota y Nacho Elizalde, que todas las mañanas de 10 a 13 hs debaten sobre todo tipo de temas de la vida cotidiana.

En esta ocasión, Flor ejerció su rol de influencer con varias fotos con un vestido color azul francia, que dejó boquiabiertos a sus seguidores. “Unas del sábado en modo motomami”, escribió.

Flor Jazmín Peña se chapó a Lali Espósito en pleno recital

Días atrás, se viralizó un video de la cantante Lali Espósito donde se besa con Nati Jota (periodista), Kevsho (influencer) y Flor Jazmín (bailarina) durante un show en la provincia de Santa Fe.

Luego de lo sucedido, la bailarina contó cómo fue la situación en el programa de streaming Nadie Dice Nada.

“Ya se había comido a Kevsho, ya se había comido a Nati y yo dije ‘tengo que encarar esta situación’. Cuando miro, Lali ya estaba también encarando, fue un arreglo a viva mirada”, dijo Flor.

“Había una voz en mí que decía, si no encarás se te pasa el tren. Lo malo es que ahora veo el video y no es que me acerco como una persona sensual, fui como una ridícula”, concluyó.