Fernanda Callejón posó frente al espejo con un culotte de cuerina y un corpiño triángulo

Fernanda Callejón siempre deslumbra con su belleza en las redes sociales y así lo hizo una vez más. En su cuenta de Instagram compartió una foto de una sesión para la revista Paparazzi del 2007 y enloqueció a sus seguidores.

Como era de esperar, la actriz despertó la admiración y piropos de sus fans: “Diosa siempre! Cuando sos de buena cepa, dicen q con el tiempo se pone mejor”, escribió un usuario.

Pero es que ha quedado claro que el paso del tiempo para Callejón es una miniedad, ya que cada día se la ve más linda y sexy. En sus redes sociales podemos apreciar muchos posteos donde además de divertirse y mostrar las ocurrencias de su hijita, también comparte sus look sensuales y su estilo personal.

Fernanda Callejón

En dicha publicación de Instagram, vemos a Fernanda con una bikini súper sexy luciendo muy hot para la producción fotográfica de la revista nacional.

La increíble colección de zapatos de María Fernanda Callejón

Fernanda Callejón en algunas oportunidades compartió con sus fans uno de sus hobby, coleccionar zapatos y posó junto a Giovanna.

Cómo mamá orgullosa de su hijita, Callejón además comparte muchos posteos sobre la niña y sus ocurrencias. Como en esta oportunidad, que vemos a Giovanna preparada para disfrutar de su día de Halloween.

Giovanna, la hija de Fernanda Callejón.

“Tuve sexo con Ricardo Fort y la pasé súper”, confesó Fernanda Callejón

Hace un tiempo, Fernanda Callejón sorprendió con sus declaraciones con respecto a Ricardo Fort. La ex participante de “Corte y Confección” (El Trece) dijo: “Por respeto a que él no está, tengo que ir con la verdad”, dijo la mediática y luego aseguró que tuvo sexo con el mediático.

Luego, Callejón agregó que el encuentro íntimo tuvo lugar cuando Fort aún no había llegado a los medios pero que no recordaba la fecha con exactitud. Lo que sí estaba segura era de que en los ´90 se conocieron en un gimnasio en el que los entrenaba el mismo profesor. Y el fogoso encuentro lo tuvieron entre 1999 y el 2000, cuando ella estaba separada de Guillermo Coppola.

La actriz estuvo en el piso de LAM

“Después de un año de esa comida, jugando, me llevó a casa, dejó el auto, se tiró en el sillón y le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada. Y me dijo ‘¿Ah, sí?’ Yo estaba batiendo un café, se me acercó, me empezó a chapar y tuvimos sexo. ¿Cuál es? La pasé súper. Un amor”, relató Callejón.

“Fuimos amigos muchos años”, dijo la actriz a que Ángel de Brito agregó: “Nunca fingiste ser novia de Fort...”. De inmediato ella contestó: “No, jamás”, dijo la mujer pero aseguró que el millonario le propuso ser su pareja: “Estaba enamorado de mí”.