21 de abril de 2026 - 22:52

Polémica en las redes sociales por una publicidad considerada sexista en Entre Ríos

Un video publicitario de un comercio generó repudio en redes por su contenido considerado misógino. El caso reavivó el debate sobre los límites del humor y la responsabilidad en la publicidad.

Debate en redes tras viralizarse un polémico anuncio en Entre Ríos.

Debate en redes tras viralizarse un polémico anuncio en Entre Ríos.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una publicidad difundida en redes sociales por un comercio de la ciudad de Crespo, en Entre Ríos, generó repudio y debate tras viralizarse por su contenido, que fue cuestionado por reproducir estereotipos ofensivos hacia las mujeres.

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El caso tomó notoriedad luego de que el video circulara en Instagram, donde usuarios y referentes expresaron críticas por el enfoque elegido en la campaña.

Críticas al contenido del video

Entre las voces que cuestionaron la pieza se destacó la periodista Sandra Miguez, quien apuntó contra la creatividad del anuncio. “La misma lógica misógina de siempre. El cuerpo femenino tomado como un chiste. No hay nada inteligente, ni gracioso”, expresó al compartir el material.

El video muestra a un hombre que, en tono humorístico, responde a supuestas críticas sobre la falta de mujeres en el negocio, para luego exhibir una escena en la que se utiliza un recurso visual vinculado al cuerpo femenino como parte del mensaje publicitario.

Debate por los límites del humor

La difusión del contenido generó una fuerte repercusión en redes, donde numerosos usuarios coincidieron en cuestionar el enfoque, mientras que otros abrieron el debate sobre los límites del humor en la publicidad. El episodio también reavivó discusiones sobre el rol de las campañas comerciales en la construcción de representaciones sociales y el uso de recursos considerados discriminatorios o desactualizados.

El caso recuerda un episodio ocurrido en septiembre de 2025, cuando una estación de servicio de Crespo fue criticada por un video que simulaba el secuestro de una mujer, lo que también generó una ola de cuestionamientos. Ahora, la nueva polémica vuelve a poner el foco en la responsabilidad de los contenidos publicitarios y su impacto en la audiencia.

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