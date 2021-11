Luciana Salazar contestó cuál es el regalo más caro que le han hecho

Luciana Salazar suele mantener detalles de su vida en el silencio público pero en las últimas horas decidió no callarse tanto y contestar a las preguntas que sus seguidores de Instagram le hicieron. De este modo confió cuál es su estado sentimental, qué le gusta de un hombre y cuál fue el regalo más caro que ha recibido.

Hasta hace unos días participó de “La academia” y en la pista más famosa del país cumplió el sueño de bailar junto a su hija Matilda. Abandonó la competencia justamente por la pequeña, ya que debieron viajar de urgencia a Estados Unidos para realizar trámites.

Y en medio de todo el papelerío, la mediática se tomó un descanso y jugó con su 1.7 millón de seguidores de las redes sociales. Con una foto suya en ropa interior bien sexy, Luli dejó la cajita para que las personas le dejaran consultas.

“¿Estás soltera?”, le escribieron y se limitó solo a dejar la célebre frase de Karina Jelinek: “Lo dejo a tu criterio”. Pero sus fanáticos insistieron: “¿Estás sola?” a lo que la blonda escribió: “Nunca”.

El tono de las consultas fue subiendo de a poco y uno de los admiradores de Luciana quiso saber si tenía juguetes sexuales. Sin filtros, compartió: “Amo ir a los sex shop en lugares donde nadie me conoce y si es con mi pareja, más divertido. Lo hice varias veces”.

Sobre si alguna vez se había filmado en la intimidad, confió que sí, “pero siempre con parejas o con alguien de muchísima confianza, que no verán la luz nunca porque se borraron”.

Las historias colmaron la cuenta de Luciana Salazar y ella respondió sin queja. “¿Qué te gusta de un hombre?” escribieron y ella publicó: “Admirarlo profundamente y esa es mi mayor libido. Si lo admiro es porque me enamoro”.

Sobre si estaría los menores que ella dijo: “Si me gusta, sí, ¿por qué no? Para pareja lo pensaría un poco más, depende de lo enganchada que esté”. Y sobre si mira a los más grandes, soltó: “Jaja ¿a qué te referís con viejos? Lo importante es que estén en buen estado, no tanto la edad. Hay un par de cuarentones que están detonados”.

Respecto al regalo más caro que ha recibido hasta el momento dijo: “Varios, entre ellos un anillo muy especial y cariiiisimo”.