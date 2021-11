Chris Pratt le agradeció a su mujer haberle dado una hija “sana” y despertó el repudio de todos

Chris Pratt se volvió tendencia en Twitter y no por una nueva película que lo lleve en su elenco sino por una publicación que hizo en las redes sociales. El actor de Marvel le dedicó un mensaje a su mujer Katherine Schwarzenegger y fue repudiado por una mención sobre la salud de su hija.

Si bien el posteo de Instagram es de hace dos días, las críticas le siguen llegando. Pero... ¿cuál es la causa del enojo? El artista de Hollywood es padre de Jack (9), fruto de su relación con la actriz Anna Faris, y también de Lyla (1), a quien tuvo con su nueva pareja.

Chris Pratt fue repudiado en las redes al resaltar que su hija nació sana y su primogénito no

El resalta que la pequeña nació “sana” y hace una cruel referencia al estado del primogénito, quien nació prematuro, con un peso menor a 2 kilos y quien sufrió una hemorragia cerebral grave. Actualmente, según ha confiado la actriz sobre su hijo, le han quedado secuelas en sus piernas y en la vista.

Chris Pratt fue repudiado en las redes al resaltar que su hija nació sana y su primogénito no

La publicación de Chris Pratt dice: “Chicos, de verdad. Miren cómo me mira. Quiero decir, encontrar a alguien que te mire así” y siguió: “Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para ahogarlo, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo”.

En la fotografía elegida se ve a la pareja súper enamorada, sin imaginar que estarían en boca de todo el mundo y que los fanáticos de Anna Faris le dirían de todo virtualmente por el mal gesto que tuvo para con su niño.

Chris Pratt fue repudiado en las redes al resaltar que su hija nació sana y su primogénito no

El motivo de separación de Chris Pratt y Anna Faris

En enero de 2009, Chris Pratt y Anna Faris comenzaron a salir y ese mismo año se casaron en Hawaii. Vivieron felices pero después de 8 años, decidieron separarse y divorciarse.

La artista protagonista de “Scary Movie” y “Mom” reveló en una entrevista los motivos por los que la pareja decidió no seguir junta a pesar de haber formado una familia con Jack. En su momento, ella explicó: “Creo que no hicimos un gran trabajo para eliminar la competitividad, o al menos yo no lo hice, siendo una persona orgullosa, y no queriendo revelar mi vulnerabilidad”.

Chris Pratt fue repudiado en las redes al resaltar que su hija nació sana y su primogénito no

Mientras que el actor declaró que se llevan bien por su hijo en común pero que ya no había amor: “Tenemos un gran niño que tiene a dos padres que lo aman demasiado. Buscamos una manera de manejar esto mientras seguimos siendo amigos y seguimos siendo amables el uno con el otro. No es lo ideal, pero yo creo que los dos probablemente estamos mejor”.