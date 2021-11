Roberto García Moritán le dedicó una canción a Pampita y en las redes lo destrozaron

El pasado mes de octubre la plataforma Paramount+ lanzó “Siendo Pampita”, el reality que capítulo tras capítulo nos deja vislumbrar los detalles más íntimos de la vida de Pampita y su marido Roberto García Moritán.

Esta semana se estrenó el capítulo 5 titulado “Sorpresas” y allí García Moritán, decidió dejar la vergüenza de lado y junto a una banda interpretó una canción compuesta por él, como muestra de regalo hacia la modelo: “Voy a cometer una locura esta noche y voy a poner mi voz en movimiento. Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, expresó el empresario.

“Desde que te conocí, hago cosas que no estaban en mí porque hago cualquier cosa por vos, mi amor. Invento nuevas formas de decirlo”, continuó Roberto que con micrófono en mano, interpretó un tema dedicado a su esposa.

La interpretación del gastronómico incluyó un momento al estilo rap, donde enumeró algunas situaciones cotidianas de su matrimonio: “Me convertí en cerrajero, plomero y herrero. Vi This Is Us y lloré, aprendí a hacer asado sin quemar tejados, puse inyecciones como un enfermero, di clases de matemáticas, me puse aparatos”.

“Busqué una panquequera, me hice baños de crema, levanté mi ropa tirada y la dejé ordenada. La toalla en su perchero. Vi películas románticas, escribí cartas de amor, compartí el control remoto y grité goles de Boca, e hice cursos de diseño y decoración”, aseguró el economista en estos particulares versos, ya que él es hincha fanático de Racing Club de Avellaneda.

Por su parte, a Pampita se la pudo ver disfrutando durante toda la interpretación y se mostró más enamorada que nunca al acompañar a su marido con aplausos y risas. “Me dieron ganas de tirarme encima de él, besarlo y abrazarlo”, aseguró Carolina Ardohain en un insert del capítulo.

Esta peculiar canción no pasó desapercibida para los usuarios de la red social Twitter, quien a través de originales comentarios, opinaron sobre este romántico gesto. Estas menciones iban desde aplausos por la actitud romántica de Moritán, burlas y memes que consideraron que Pampita no supo cómo disimular su vergüenza.

Los memes y comentarios de la interpretación de García Moritán.

Las reacciones también llegaron a la televisión y es que en “Los Ángeles de la Mañana”, su conductor Ángel de Brito comentó: “A mi me pasa como a Pampita, pero me dan ganas de tirarme... pero del balcón”. El incisivo dicho fue recibido entre risas y Yanina Latorre, en respuesta, sentenció: “¡Qué vergüenza ajena!”.