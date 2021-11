Bake Off despidió a su último participante y ya tiene a sus cuatro finalistas

En la última gala antes de la gran final de “Bake Off” que será el próximo domingo 7 de noviembre, los cinco participantes que quedaban en competencia, se disputaron uno de los cuatro lugares para participar de la última edición del programa de pastelería.

En esta ocasión, el jurado integrado por Damián Betular, Dolli Yrigoyen y Pamela Villar propuso como desafío que los concursantes realizaran una torta galáctica. “Nos toca el desafío sorpresa y esta torta va a tener que estar decorada con formas inspiradas en el sistema solar, vía láctea, el universo, tanto por fuera como por dentro”, adelantó Paula Chaves, dando a entender que la prueba iba a ser sin duda muy difícil.

En dos horas y media los pasteleros se encargaron de realizar esta creativa prueba, pero no estuvieron solos ya que contaron con la ayuda de los últimos cinco eliminados de la competición: Ximena, Paula, Hernán, Silvina y Gino.

El orden en el que se acomodaron fue el siguiente: Ximena, eliminada en el programa anterior, ayudó a Facundo, Hernán asistió a Gisela, Gino colaboró con Kalia, Silvana trabajó con Carlos, y Paula fue la asistente de Emiliano.

Los pasteleros cocinaron en duplas junto a exparticipantes.

Tras degustar las preparaciones, el tribunal decidió que el mejor plato fue el de Kalia, por lo que llega a la gran final portando el delantal celeste. Por su parte, Carlos y Emiliano acompañaran a la concursante de 51 años.

Los últimos dos en la prueba fueron Gisela y Facundo y tras un breve suspenso, el jurado decidió que Gisela le diga adiós a la carpa, por lo tanto el cordobés se transformó en el cuarto y último semifinalista y el próximo domingo competirá por ser reconocido como el gran pastelero.

“Ganamos todos, un montón de cosas. Hoy me toca abandonar la carpa y me voy super feliz”, comentó Gisela, despidiéndose frente a la conductora, los jurados y sus compañeros de Bake Off.