Paulo Londra se consagró como el primer argentino en lograr el billón de reproducciones en YouTube

El jueves por la noche Paulo Londra se colocó en las tendencias de Twitter porque sus canciones “Nena maldición” y “Adán y Eva” alcanzaron, cada una, mil millones de reproducciones en YouTube. Un récord absoluto que logra el músico cordobés que continúa en plena batalla judicial por su libertad comercial.

Con este anuncio el joven se posicionó como el único argentino en cosechar esta cantidad de vistas y escuchas en dicha plataforma. Sus fanáticos no lo dejan solo nunca y cada día reproducen sus canciones y lo bancan en las redes sociales.

Paulo Londra llegó al billón de reproducciones en YouTube con dos canciones

Justamente allí, Londra le agradeció a todos por el apoyo que le brindan: “Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan, por hacer que ‘Adán y Eva’ llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan, por hacerme sentir grande”.

“Adán y Eva” lo estrenó el 5 de noviembre del 2018 y a un día de cumplir dos años de estar publicado batió el récord de cifras. Al igual que “Nena Maldición” Ft. Lenny Tavarez, el tema recibió las certificaciones de oro y platino de la RIAA el 2 de marzo de 2020.

Paulo Londra está a un paso de la libertad

El músico oriundo de Córdoba celebró en septiembre el avance de la causa judicial y su posible vuelta a los escenarios. Lo hizo en las redes y le agradeció a sus fans el apoyo por querer escucharlo tras el silencio judicial.

El rapero está a punto de ganarle el juicio a sus ex socios de Big Ligas, desde 2019 no puede hacer música nueva por el conflicto legal que mantiene con ellos. Resulta que el artista firmó un contrato pero cuando se quiso desvincular, se encontró con que se había prorrogado sin su consentimiento. Si bien firmó, nunca lo leyó, porque se suponía que eran sus “amigos”.

Paulo quiso desvincularse para firmar con el sello Warner pero no pudo por ese contrato que decía que renunciaba a componer y utilizar su voz hasta 2020.

La revista Billboard, en su versión estadounidense, aseguró que “un juez dictaminó que el artista argentino de trap no tiene más obligaciones de grabación o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”. Pero los fanáticos no alcanzaron a festejar, que la causa tomó un nuevo rumbo.

Todo quedó suspendido por una revisión adicional que solicitó Big Ligas, Cristian Salazar y Daniel Oviedo, y el juez les concedió. Del mismo modo, Londra festejó el avance: “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”.