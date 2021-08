La confesión de María Fernanda Callejón: “Tuve sexo con Ricardo Fort y la pasé súper”

En medio de la polémica por la serie sobre la vida de Ricardo Fort que quiere realizar la familia y ante la negativa de algunas de las ex novias del chocolatero, María Fernanda Callejón visitó “LAM” (El Trece) y sorprendió con sus declaraciones.

Apenas comenzada la entrevista, la ex participante de “Corte y Confección” (El Trece) dijo: “Por respeto a que él no está, tengo que ir con la verdad”, dijo la mediática y luego aseguró que tuvo sexo con el mediático.

Luego Callejón agregó que el encuentro íntimo tuvo lugar cuando Fort aún no había llegado a los medios pero que no recordaba la fecha con exactitud. Lo que sí estaba segura era de que en los ´90 se conocieron en un gimnasio en el que los entrenaba el mismo profesor. Y el fogoso encuentro lo tuvieron entre 1999 y el 2000, cuando ella estaba separada de Guillermo Coppola.

“Después de un año de esa comida, jugando, me llevó a casa, dejó el auto, se tiró en el sillón y le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada. Y me dijo ‘¿Ah, sí?’ Yo estaba batiendo un café, se me acercó, me empezó a chapar y tuvimos sexo. ¿Cuál es? La pasé súper. Un amor”, relató Callejón.

“Fuimos amigos muchos años”, dijo la actriz a que Ángel de Brito agregó: “Nunca fingiste ser novia de Fort...”. De inmediato ella contestó: “No, jamás”, dijo la mujer pero aseguró que el millonario le propuso ser su pareja: “Estaba enamorado de mí”.

Era tal la pasión que el mediático sentía por la morocha que hasta le manifestó sus ganas de ser padre: “Estaba tremendamente enfocado en eso, estaba con un dilema porque quería tener a su familia en Argentina y sabía que acá no se podía subrogar un vientre”, dijo Callejón y frente a la propuesta de ser padres juntos ella dijo: “Me mató de amor”. Pero enfocada en otras cosas, Fernanda le dijo que lo acompañaría como amiga en todos sus deseos.

Finalmente Callejón se refirió a algunas de las mujeres que pasaron por la vida de Ricardo Fort y cuando habló de Virginia Gallardo recordó lo especial que fue la bailarina para su amigo: “La amó profundamente”, concluyó.