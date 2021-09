Ezequiel Pedraza se convirtió en finalista de “La Voz Argentina” y causó revuelo en las redes sociales

En la primera de las galas de semifinales en “La Voz Argentina”, se conocieron los primeros dos participantes que competirán por ganar el certamen el próximo domingo. En primera instancia, Nicolás Olmedo. del team Lali Espósito, se convirtió en el primer finalista.

Minutos más tardes, el público decidió que Ezequiel Pedraza representara al team de Ricardo Montaner en la final por encima de Ignacio Sagalá, el gran favorito. Los hermanos Ortiz, Denis y Axel, quedaron en el tercer puesto y la venezolana Steffania Uttaro quedó cuarta.

Pedraza, que consiguió el 34,8 por ciento de los votos, interpretó “Digale”, canción de David Bisbal, quien curiosamente fue finalista en España de “Operación Triunfo”, otro reality musical. “Él tiene mi corazón desde el día uno y me encanta porque canta con el corazón. Tiene el carisma ese que traspasa la pantalla”, elogió Lali.

“Ezequiel, has ido asimilando todo lo que hemos practicado y lo has hecho extraordinario, me siento tan pero tan orgulloso, yo sé que vas a llegar muy lejos, te felicito”, expresó su líder de equipo, Ricardo Montaner.

Esta decisión del público causó controversia, ya que muchos televidentes que a lo largo del show se trasladaron diariamente a Twitter para opinar sobre lo que acontecía allí, tenían como principal favorito a Ignacio, pero al parecer la actuación el cordobés pesó más que la de su coterreaneo. La decisión final causó opiniones mixtas: “Digan lo que digan, Ezequiel no tiene talento. El programa se basa en la voz, cosa que el no tiene pero a Ignacio le sobra”, expresó una usuaria; “Ezequiel re desafino canto peor que Ignacio lo eligen por pura facha...”, observó un internauta; “Ezequiel no la rompió, pero cantó mucho mejor”, opinó una fan en apoyo a Pedraza.

Digan lo que digan, Ezequiel no tiene talento. El programa se basa en la voz, cosa que el no tiene pero a Ignacio le sobra, al igual que Steffania, pero bueno, que se puede esperar de ustedes? Jajsjaja nada. #LaVozArgentina — Dubu Special (@DubuSpecial) September 2, 2021

Duelale a quien le duela Ezequiel re desafino canto peor que Ignacio lo eligen por pura facha la gente re superficial loco #LaVozArgentina — Nelson Sambrano (@sitosam) September 2, 2021

Me da risa y lastima la pobre gente que voto a Ezequiel

Perdónalos Ignacio no saben lo que hacen ! #LaVozArgentina — Lau 💙 (@JuntoAVosMauri) September 2, 2021

Posta se quejan q Ignacio quedó afuera, con la mega desafinada q metió en el final!? Xq Ezequiel no la rompió, pero cantó mucho mejor. #LaVozArgentina — Ilee💫 (@IleTovani) September 2, 2021

Yo cuando nombraron a Ezequiel y no a Ignacio.#LaVozArgentina pic.twitter.com/4JuMzD0ZWq — AV33 (@no_trolosoputos) September 2, 2021

Sabemos que Ignacio canto como los dioses, pero dale, los fans de Ignacio bajenle un poco que no todo va a ser como ustedes quieran. Ustedes votaron por el porque les gustaba, otros votaron a los Ortiz, otros votaron a Ezequiel, conformense con lo que hay. #LaVozArgentina — nanuuy (@RosObrien2) September 2, 2021

La historia de Ezequiel en el programa es particular: “Soy psicólogo y estoy trabajando en un centro con chicos con discapacidad. Conectar la música con la psicología me parece interesante”, expresó el oriundo de Río Cuarto en su presentación, momentos antes de subirse al escenario para realizar su audición e interpretar “Una ráfaga de amor”. Luego de lograr que todos se dieran vuelta, eligió al team de Mau y Ricky.

En la etapa de las batallas, Facundo Giovos lo eliminó, pero el cordobés recibió una segunda oportunidad tras intentar ser “robado” por Montaner y Soledad Pastorutti. Finalmente, se decantó con el artista argentino nacionalizado venezolano y este domingo representará a su equipo en la gran final del certamen.