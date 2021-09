Jacinta Sandoval respondió furiosa a quienes la acusaron de ser una “acomodada” de Ricardo Montaner en “La Voz Argentina”

Hace algunos meses, cuando recién comenzaba el programa “La Voz Argentina”, se produjo una de las grandes polémicas luego de que varios usuarios de las redes sociales encontraran videos donde se ve a Stefi Roitman en el centro de belleza de Jacinta Sandoval, participante del certamen.

Tras este hecho, muchos televidentes se trasladaron hacia las redes sociales para expresar su malestar por esta situación y tildaron a la joven oriunda de Zárate de “acomodada”.

Finalmente, el tiempo pasó y tras superar varias etapas, Jacinta quedó eliminada en cuartos de final en el team Montaner. Curiosamente, esta eliminación no se produjo por algún fallo en su interpretación, sino por la falta de apoyo del público, quien mediante su voto, optó por Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Sagalá y los hermanos Axel y Denis Ortiz para que sigan en la carrera al premio mayor.

Pasada esta situación, la joven brindó una entrevista radial con La Once Diez/Radio de la Ciudad y arremetió contra sus críticos: “Yo te escucho si me decís que la puesta en escena no estuvo buena, que estuvo o no estuvo bueno el repertorio. Ahora, hacer conjeturas de algo que no existe… ¡Faltaba que digan que soy la hija de Montaner”, lanzó la cantante, artesana de cejas y pestañas, de 29 años de edad.

“Imaginate que leía comentarios que decían ‘se va a ir a Miami con Montaner’. ¡Chicos, avísenme!”, añadió la exparticipante.“En redes hay un montón de gente que no tiene filtro para decir las cosas”, sostuvo. “A veces está bueno decir tu opinión no desde un lugar hiriente porque no todos tienen la inteligencia emocional para entender que es una opinión”, consideró.

Además, Jacinta fue consultada por el rol de Ricardo Montaner, quien cumplió el rol de coach de la joven: “Es muy profesional, es una persona que tiene muy en claro cuál es su visión respecto del artista y la música. Cuando trabajamos el repertorio él era muy claro en qué era lo que quería que mostremos y también es muy exigente, pero bien”, opinó. “Me esforcé mucho para, al menos, no pasar vergüenza”, cerró, entre risas, la exconcursante refiriéndose a su rol en el certamen.