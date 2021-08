Ricardo Montaner rompió en llanto al escuchar cantar a Steffania Úttaro, la participante que sigue en “La voz Argentina”

Cada noche se vive una instancia final en “La voz Argentina” y son los participantes más talentosos los que están subiéndose al escenario y rompiéndola con lo que hacen. Como fue el caso de Steffania Úttaro que hizo llorar a Ricardo Montaner al cantar su tema “Será”.

Este domingo, el Team Montaner compitió por los cuartos de final del equipo de Ricardo, la joven venezolana fue una de las voces que compitió y se ganó el pasaje a la semifinal.

Antes de que la artista cantara ante Marley y todos los coaches, se mostró cómo había sido el ensayo de Steffania, y ahí se vio justo el momento en que Ricardo rompe en llanto. “Gracias, me hiciste llorar, mucho. Me hiciste llorar”, soltó emocionado el cantautor.

El llanto de Ricardo Montaner al escuchar cantar a Steffania su canción "Será" en La Voz Argentina

Y tras romperla sobre las cámaras, la joven soltó: “Le dije que era un súper reto y más allá de eso, un honor porque es su tema, frente a él, frente a sus hijos, frente a todos los artistas”.

¿Qué le dijeron los demás coaches de “La voz Argentina”?

Steffania cantó “Será” de Montaner frente a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y los hermanos Mau y Ricky. La primera en dar una devolución fue la ex “Chiquititas”: “Tremenda, si no lo tuviera a Montaner acá, diría: ´La cantaste mejor que la versión original´”, y tras las risas sumó: “Como decimos cuando algo nos gusta mucho, yo esta versión me la bajo, iría en el auto escuchando tu versión. Fue hermoso”.

Mau le dijo: “Yo amo esa canción, es de mis preferidas y hasta hace poco, venía diciendo que no había y que no me atrevía a cantar una canción de Montaner de tanto respeto que le tengo a mi padre. Pero hace poco canté esa canción en un show y fue un momento para mí extra especial. Y ver tu versión también me conmovió mucho y no sólo me recordó ese momento, sino también pensé: ´¡Wow, qué manera de hacerlo tan tuyo y tan no parecido a mi padre!´”.

La Sole coincidió: “Impecable, vos venís subiendo, subiendo y es buenísimo eso, porque hoy sos del público ya la gente tiene que votar. Es una canción dificilísima. Cuando me preguntaban con qué canción de Montaner audicionaría, yo había dicho ésta. Porque creo que es una canción en la que uno puede lucirse, si la hacés bien por supuesto. Creo que podríamos quedar bien con los dos, Lali, y decir que la de ella fue la mejor versión femenina, pero la de Montaner la mejor masculina”.

Y las palabras más importantes para la participante fueron las de Ricardo, quien otra vez emocionado, le expresó: “Yo le conté a Mau y a Ricky después de que terminó el ensayo lo que había vivido con Steffania. Fue un momento muy fuerte, cuando ella me cantó la canción, nada más estaba la cámara, los músicos, ella y yo. Y ella cantó exclusivamente para mí. Hoy cantó para todo el país. Y ese momento fue primero, único, segundo, que no pude evitar llorar y ahora estoy hablando y me estoy emocionando”.

“No lo pude evitar porque había muchas emociones juntas, aparte de la voz que ella tiene y de lo majestuoso que lo canta. Ella me trajo muchas cosas a mi cabeza del país que me dio de comer desde que yo era chiquito, del país donde nacieron todos mis hijos...Y me trajo tantas cosas a mi memoria que no pude evitar tener escalofríos desde que empezó hasta que terminó. Yo te quiero dar las gracias”, añadió el artista nacido en Argentina y criado en Venezuela.

Los finalistas de La Voz Argentina del Team Montaner

En estas instancias finales es el público quien decide qué participante sigue avanzando hacia la gran final de “La voz Argentina”. Y antes de que terminara la edición del día domingo, Marley reveló que Steffania, Ezequiel Pedraza, Ignacio Sagalá y los hermanos Axel y Denis Ortiz sigan en la carrera al premio mayor.

Jacinta Sandoval, quien la rompe, quedó afuera de la competencia.