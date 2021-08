El curioso comentario de Benjamín Vicuña en una foto donde está la China Suárez: “Algo anda mal con su jermu”

Luego de los intensos rumores de separación, hace una semana se confirmó el fin de la relación entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña, cuando el actor realizó un descargo en su cuenta de Instagram: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo”, se lee al comienzo del mensaje que escribió en un fondo negro.

Benjamín Vicuña confirmó su separación de la China Suárez

“Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera”, cerró su mensaje el chileno.

El llamativo comentario de Benjamín Vicuña.

Este domingo, Vicuña dejó un llamativo comentario a una foto de la serie “Terapia Alternativa”, que lo tiene como protagonista. Se trata de la cuenta de Instagram de Fernán Mirás, quien también es parte del elenco, donde el ex de La China expresó en la foto en la que se lo ve con su ahora ex pareja: “El señor de la foto como que supiera que algo anda mal con su jermu”.

China Suárez Benjamín Vicuña

Las especulaciones se hicieron presentes cuando horas mas tardes la ex Casi Ángeles realizó un posteo de la misma imagen promocional, pero con la salvedad de bloquear los comentarios, para que no existan mensajes como los realizados por su ex en la cuenta de Mirás.

Aunque muchos usuarios interpretaron que el chileno estaba hablando de sí mismo, lo cierto es que Mirás es quien personifica al esposo de Suárez en la comedia, mientras que Benjamín interpreta a su amante. “Jaaaaa, para mí está enojado con [Julieta] Cardinali. ¡Eso es!”, le respondió Fernán a Benjamín.

Desde que se anunció la triste noticia de su ruptura, La China en ningún momento hizo referencia a la ruptura con el actor, con quien tuvo a sus hijos Magnolia (3) y Amancio (2), pero si utilizó sus redes para demostrar que la soltería le sienta muy bien y levantó la temperatura con sus postales.