El espectacular show de Lali y Espósito y Nicki Nicole en “La Voz Argentina”

Este domingo en “La Voz Argentina” el team de Ricardo Montaner se disputaba cuatro de cinco lugares en la etapa de cuartos de final. En mitad del programa se hizo una pausa con la competición y se produjo un hecho inusual cuando Lali Espósito y Nicki Nicole prepararon un sorpresivo show.

“Es el momento de una gran sorpresa para todos. Vamos a tener a dos grandes artistas juntas sobre este escenario ¿Estás lista Lali? Vaya a prepararse”, le pidió Marley a la coach.

Al comienzo, la cantante rosarina salió a escena interpretando su canción “Wapo Tracketero” y pronto se le unió la jurado con su tema “Boomerang” para un momento único para los fans de ambas. “Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos ‘vamos a cantar, vamos a cantar’. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me dí! ¡Qué placer me dí!”, exclamó Lali Espósito mientras Nicki Nicole le daba la razón. “Se escucha divino, yo lo quiero bajar para tenerlo en el auto, ahora. Suenan divino las dos juntas”, reconoció por su parte el conductor del show.

"¡Qué placer me dí!", aseguró Lali tras cantar junto a Nicki Nicole.

Recordemos que Nicki fue coach invitada del programa en la segunda etapa del show y ahora regresó para demostrar por qué es una de las artistas del momento al tener 11,4 millones de visitas en Spotify y ser la primera argentina en aparecer en el show de Jimmy Fallon. Por su parte, Lali fue ganadora del premio Billboard a la artista social del año y en su canal de YouTube tiene más de 500 millones de vistas.

Una vez finalizada esta presentación, el certamen continuó su curso y se dieron las presentaciones de los concursante del team Montaner: Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Sagalá, los hermanos Ortiz y Jacinta Sandoval. Fue esta última quien quedó fuera de competencia al terminar en último lugar en la preferencia del público, quien en esta instancia de cuartos de final eligen a sus artistas favoritos.