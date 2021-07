Stefi Roitman rompió el silencio y habló sobre su supuesta amiga que participa en “La Voz Argentina”

Hace algunos días y luego de la presentación de Jacinta Sandoval en “La Voz Argentina” (Telefé) quien eligió a Ricardo Montaner como su coach, salió a la luz la relación de amistad previa de la cantante con Stefi Roitman, también parte del programa de canto.

Las redes sociales también se hicieron eco del escándalo que crecía hora a hora con la aparición de videos en donde la novia de Ricky Montaner posaba con un tratamiento estético realizado por Sandoval.

Ahora y con el ánimo de dejar en claro todo, Roitman fue entrevistada por Moskita Muerta en La Once Diez/ Radio de la ciudad y sin rodeos dijo: “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo. No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad” comenzó diciendo la modelo.

Luego agregó: “La mina es re talentosa y el casting del reality se hizo como hace dos años. De hecho, para que no se arme esto yo intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”, dijo la mediática sobre la participante.

Para finalizar y molesta con la calificación de “secta” que muchos dan a la familia Montaner, la entrevistada dijo: “Es hermoso nuestro clan, la pasamos bien y nos amamos. Pero si hay algo que no me gusta nada que es a veces leer que el ‘Montaner acomodó a uno o que me acomodaron por ser la nuera. Yo no conozco a nadie’”, dijo la joven que actualmente ocupa el puesto de host digital en el nuevo reality de Telefé.