Estefanía Pasquini habló de su difícil relación con la balanza

Mientras espera la llegada de Emilio, su primer hijo con el doctor Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini acostumbra mostrar en sus redes sociales los cambios por los que está atravesando su cuerpo, física y anímicamente, a raíz del embarazo.

Pero también, como nutricionista, se anima a compartir sus vivencias relacionadas al aumento y descenso de peso. Por eso, eligió una foto de su pasado, en la que se la ve con el pelo rubio y, según detalló, tenía 12 kilos de más para hablar de su difícil relación con la balanza.

“Hoy el celu me recordaba los años de esta foto.... Esta fue la última vez que aumenté de peso (sacando el embarazo). Acá tenia unos 12kg de más, o sea, menos que en otros momentos...y lástima que solo tengo foto de cara y no de cuerpo entero, pero muchos sabrán entender el porqué”, empezó la profesional en su cuenta de Instagram.

“Un día me pese y había aumentado. Y a la semana un poco más... Estaba en un momento que me estaba costando mucho hacer las cosas bien y no tuve peor idea que decir: ‘Ya está, no me peso más. Me pongo, bajo y después me vuelvo a pesar’”, relató y explicó que aunque había aumentado un par de kilos, terminó subiendo 10 más.

Además, explicó que le generaba angustia ver que el número que marcaba la balanza no bajaba, pero que en su caso le hizo peor dejar de pesarse. “Perdí noción totalmente de mi peso y como era progresivo, me iba adaptando... Cada uno es dueño de pensarse cuantas veces quiera y yo acompaño a cada uno de mis pacientes con sus elecciones, no obstante siempre trabajamos si eso que creemos que nos hace bien, realmente es así”, concluyó.