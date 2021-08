Abel Pintos explicó por qué quiso criar a su hijo en Chaco

La paternidad cambió por completo la vida de Abel Pintos y lo obligó a reordenar sus prioridades. Por eso, meses antes del nacimiento de Agustín, el bebe que tuvo con Mora Calabrese, la pareja decidió emprender una mudanza en plena pandemia, teniendo como objetivo el bienestar y la comodidad familiar.

“En agosto lo decidimos, faltaban dos meses para que naciera Agustín. En ese tiempo empezó la posibilidad de poder viajar, con permisos, hisopados y eso”, dijo en referencia las restricciones de circulación que el Gobierno había impuesto por la pandemia en 2020.

El auto de Oncemil y Motivos tiene a toda su familia en Bahía Blanca, mientras que la de su pareja está en Resistencia. “Lo que sucedió es que vivíamos en Pilar y estábamos lejos de las dos familias, no teníamos a nadie”, precisó y señaló que la distancia fue un factor decisivo para tomar la decisión de cambiar por completo su estilo de vida e instalarse en Chaco.

“No teníamos a nadie realmente cerca. Yo quería que ella también tuviera otro tipo de contención, amigas, familia, con Guillermina (la hija de Mora). Y me di cuenta de que me sentaba muy bien estar en esa ciudad. Enseguida sentí a Resistencia como un hogar para mí y voy armando mis pequeñas rutinas”, contó, satisfecho por lo que hicieron.

Abel Pintos y los amores de su vida

Durante más de veinte años de carrera, el bahiense fue muy celoso de su vida privada, pero en su último visita a PH, Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, contó cómo armó su familia ensamblada junto a la empresaria chaqueña, su hija Guillermina, y el pequeño Agustín.

“Cuando ella y yo decidimos comenzar un camino juntos, comenzamos a tener unas charlas en las que incluía a Guille en lo que yo planteaba que funcionáramos como una familia no sólo en el amor sino también de manera sistemática”, explicó sobre los inicios de su relación.

Y aseguró que no fue fácil dejar de ser el protagonista de todo, pero que las chicas lo acompañaron incondicionalmente: “Yo planteé que tenía que cambiar un montón de cosas, de individualidad y quiero ver las cosas desde la familia y no desde mí. Bajarse del ego y yo necesito hacer un proceso personal con esta decisión. No va a ser sencillo ni inmediato”.