Adrián Suar se refirió al levantamiento de Lo de Mariana: “Lo viví con mucho dolor”

A un mes del levantamiento de Lo de Mariana, el ciclo que condujo Mariana Fabbiani en las mañanas de eltrece y que solo duró unas pocas semanas, Adrián Suar reconoció que como gerente de programación del canal tuvo que dar por finalizado el programa por el bajo rating que registraba.

“Viví con dolor la salida de Mariana, fue una decisión del canal, a veces pasa… te toca tomar esas decisiones, estuvo muchos años y va a volver a estar si ella lo desea”, se lamentó en una entrevista con Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial en Radio 10.

Además, señaló que Fabbiani es “una gran conductora” y se refirió al enojo de la rubia, quien esperaba que le dieran otra oportunidad para afianzarse en la competencia ante Flor de equipo, el programa de Florencia Peña. “A nadie le gusta salir de la pantalla, a veces pasan esas cosas”, disparó.

¿Adrián Suar ganó una enemiga?

Para Mariana no fue fácil dejar su programa y no ocultó su malestar. “Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas”, manifestó en sus redes sociales y aseguró que estaba muy triste.

Pero más allá de sus declaraciones públicas, Adrián Pallares expuso una interna entre el “Chueco” y la nieta de Mariano Mores. “El último programa cayó muy mal a la gente de canal trece que en los agradecimientos del canal, Mariana agradece a la producción, habla de su productores ejecutivos, de todo el equipo y no agradece ni a Adrián Suar ni a Pablo Codevilla ni a Coco Fernández, que es el triunvirato que rige los destinos de eltrece”, explicó el conductor. Y cerró: “El canal lo sintió como un desaire, ellos son todos muy políticamente correctos”.