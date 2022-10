Emily Lucius subió la temperatura con un video en ropa interior y deslumbró a sus seguidores

Emily Lucius es una de las influencers más destacadas en las redes sociales., que a fuerza de empuje supo ganarse un lugar en la televisión y hoy se destaca como host digital de Canta Conmigo Ahora, el programa de Marcelo Tinelli.

Por otra parte, la joven que cuenta con más de un millón de seguidores, no para de subir contenido en su Instagram y maravilla a sus fans con las más osadas producciones.

Esta vez, utilizó a sus seguidores de excusa para proponerles que la ayuden a elegir entre dos outfit. Para ello publicó un video en el que aparece en ropa interior de color rojo que automáticamente atrajo las miradas de todos.

con este reel, se la pudo ver en pleno proceso de lookeado, y consultó: “Arranco una nueva semana en Canta conmigo Ahora. ¿Que look les gusta más?¿rojo o rosa? Los leo”.

Emily Lucius

Emily Lucius en Cancún.

Automáticamente, el posteo cosechó más de 20 mil likes y su público no le prestó atención a la consigna, ya que coincidieron, con intrépidos comentarios, en que a Lucius todo le queda bien.

“Ah buenoooo tranqui”; “Diosss”; “La reina de los reels”; “Amo tus outfits”; “Diosaaaa todo te queda bárbaro”, fueron algunos de los dichos de sus seguidores, que quedaron ipactados con su belleza.

El problema de salud de Emily Lucius

En las últimas horas, se conoció que Emily Lucius pasa por un momento complicado, con una enfermedad que la aqueja desde 2016.

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó: “Contanos algo que no sepamos de vos”, a lo que la joven respondió rápidamente: “En 2016, dejé las pastillas anticonceptivas por cuestiones de salud. Me estaban haciendo mal. Se me dormían las piernas”, comenzó.

Emily Lucius totalmente brotada debido a las pastillas anticonceptivas

“Empecé a tener muchos calambres y mucho dolor de cabeza. Al mes, me broté absolutamente toda. Recomiendo siempre hacerse chequeos”, sentenció Emily, quien compartió una foto de aquellos duros años.