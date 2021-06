“Embarcada en un viaje que no elegí”, dijo Miranda McKeon, la joven actriz de “Anne with an E” que padece cáncer de mama

“Anne with an E” es una de las series favoritas de Netflix y más ahora que su protagonista Amybeth McNulty se unirá al elenco de “Stranger Things” para las nuevas temporadas. Pero la noticia no tiene que ver con ella sino con su compañera, Miranda McKeon, quien interpreta a Josie Pye.

La joven de 19 años abrió su corazón y decidió contar ella misma en Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama. “¡El rosa es mi nuevo color!”, escribió en su primera publicación vestida con el ambo del hospital y completó su mensaje con sentidas palabras: “Con gran tristeza, pero también esperanza, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google). Soy muy especial, ¡pero lo sabíamos!”.

A lo que le siguieron varias fotos de un escrito propio de puño y letra, en el que cuenta cómo son sus días, un mensaje para su familia y amigos y hasta una frase para no tener miedo. “Me estoy embarcando en un viaje que no elegí, pero que sé que puedo manejar. Será muy difícil, serán momentos en los que la vida parece imposible, pero por ahora me estoy enfrentando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor”, escribió.

Y a su grupo de contención, le dijo: “Por favor, sigan hablándome. Siempre me gustó charlar y ahora nada cambió. Sé que puede dar miedo o ser raro, y quizás crean que no tienen las palabras correctas que decir - pues bien, estoy en el mismo barco”.

Los días de tratamiento parece que se han convertido en un espacio ideal para escribir, para volcar sus sentimientos y emociones en un papel o en una nota de su teléfono. Y así lo demostró Miranda, quien volvió a mostrarse desde la clínica. “Hoy me siento frustrada”, dejó como epígrafe a una carta que la red social no le dejó publicar completa por su extensión.

Pero no todas las noticias sobre su salud son malas: “¡Los resultados son NEGATIVOS y las vibraciones POSITIVAS! Ningún cáncer se ha diseminado más allá de los ganglios linfáticos”, escribió en una publicación en la que se ve a su madre, padre, primos y demás familiares celebrando el diagnóstico.

La joven actriz recibió el apoyo de muchos de sus compañeros de elenco de la serie de Netflix, como Amybeth (Anne Shirley) y Dalmar Abuzeid (Sebastian Bash Lacroix). “Te respaldaremos siempre”, escribió la protagonista en un comentario mientras que el actor compartió: “Te deseo lo mejor, Miranda. ¡Eres valiente y lo superarás!”.