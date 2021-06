Así es el lujoso departamento de Luciana Salazar por el que paga USD 9 mil por mes

Conocer la vida íntima de los famosos argentinos es una de las cosas que más gustan y sus propiedades son el fiel reflejo de ella. Son pocos los que abren las puertas de su intimidad y muchos a los que se las abren sin consultar. Como sucedió con Luciana Salazar y su nuevo departamento lujoso ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Esta semana se filtraron varias fotografías de su nuevo hogar en el exclusivo edificio Chateau Libertador, por el que estarían pagando un alquiler mensual de 9.000 dólares y 180.000 pesos de expensas. Una cifra impensada para cualquiera.

Luciana Salazar se mudó a un lujoso departamento de 420 m2 ubicado en un exclusivo edificio de Núñez Internet

Apenas mudada junto a su hija Matilda, Luly ya disfruta de la propiedad que está a unas pocas cuadras de la cancha de River Plate y que según trascendió, tiene piscina privada y hasta un cine al que sólo pueden ir los propietarios con autorización previa.

Salazar no escatimó en gastos y cumplió con un capricho: alquilar dos departamentos adjuntos los cuales hoy son uno solo tras varias reparaciones que hizo. Actualmente son 450 m2 con una increíble vista al río ya que está ubicado en el piso 36.

En el edificio hay restaurantes, bares, salones de usos múltiples, una sala para el cuidado de los niños, un salón de fiestas con cocina y parrilla; como así también espacio para el relax: spa, sala de masajes, sauna, peluquería, solárium, servicio de manicura y pedicura.

Dos piscinas, una climatizada y otra al aire libre, y un gran área deportiva como gimnasio, cancha de tenis, jaula de golf y hasta un parque con juegos para los más pequeños.

Al ver que las postales aparecieron en todos los medios, Luly se enojó y aclaró ante las cámaras de “Los ángeles de la mañana”: “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos; y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”.

“Es ese el edificio, yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento. Estamos viviendo ahí, y estamos felices. Pero en proceso de ordenar todo. No me recupero todavía, no terminé y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, afirmó Salazar, quien también reveló que su casa del lujoso barrio de Nordelta le quedará de fin de semana.

Por supuesto que no podían faltar los espacios especiales para Matilda, su habitación de ensueño y una sala de juegos hecha a su gusto.