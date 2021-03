El mayor miedo de Wanda Nara respecto a su pareja: “Sufro la diferencia de edad”

Hace algún tiempo fue la misma Wanda Nara quien confesó sus inseguridades y miedos respecto a la relación que lleva con Mauro Icardi: “Sufro la diferencia de edad. Soy siete años mayor que Mauro y quiero ser sexy, incluso en las redes sociales”. Ella tiene 35 mientras su hombre recién 28, aunque en el pasado este hecho no resultó una dificultas. “ Me escondo detrás de un personaje. Si te das a conocer y encuentran tu punto débil, entonces saben dónde golpearte”, confesó en una entrevista.

Y realmente la hermana de Zaira se esfuerza de hacer su Instagram una explosión de sensualidad , con constantes posteos en donde muestra su figura.

Pero la curiosidad puede más y muchos le han consultado sobre cómo es la forma en que logra mantener al jugador enamorado: al parecer, ella y Mauro tienen sexo 12 veces por día. Al menos eso habría dicho el exfutbolista italiano Daniele Adani sobre la vida sexual de la pareja. Incluso cuando Zaira Nara se enteró de los dichos en los portales, se contuvo de confirmar o negar los datos:

“No puede ser real. Dios mío. Se va a separar toda la Argentina, no digamos esas cosas. Yo hago oídos sordos. Cuando hay cosas que no quiero saber, no las escuchó. No hablo de cuántas veces mi hermana.... Hablo de cuántas veces le cambia el pañal al más chiquito. Me estoy enterando por ustedes, no tengo ni idea. No hablo de mis parejas, menos voy a hablar de los de mi familia”, dijo en ese momento conservando la intimidad de su hermana.

Las técnicas de Wanda Nara

Pero los esfuerzos de su hermana menor no eran tan importantes para ella. En realidad fue la misma Wanda quien confesó cual es su técnica de conquista: “Ser la mejor en la cama”, dijo sin rodeos.