Wanda Nara se mostró junto a una de sus carteras y fue increpada por sus fans

Día a día, Wanda Nara acostumbró a sus seguidores a sus publicaciones donde muestra sus prendas y accesorios de las grandes marcas internacionales. Esta vez, usuarios de su Instagram le hicieron algunos planteos al respecto.

“La verdad siempre mostrando lo que tiene … se sabe q tenés vida de lujos ya como que aburre ”, así comenzó un mensaje que una fans realizó al posteo de la esposa de Mauro Icardi junto a una cartera costosísima de una marca reconocida.

Wanda Nara y el comentario de una seguidora de Instagram gentileza

“Creo que la vida pasa por otro lado que las cosas materiales me encantaría ver cómo ayuda al prójimo ...lo único que veo de Wanda es zapatos carteras ropa, ect, es lindísima eso no se discute pero la verdad me aburre la gente vanidosa”, comentó la misma seguidora.

Por otra parte, otra usuaria y en relación a su rostro en la misma fotografía expresó: “ Que te paso en la cara wanda? No sos vos ..es tu imitadora?”.

A todo esto, fueron muchísimos más los mensajes con buena onda y de cariño que recibió Wanda y su publicación ya supera los 27 mil me gusta.