Noche de anécdotas con Guillermo Coppola en MasterChef Celebrity 2

MasterChef Celebrity 2 ya recibió a su segundo invitado, en una noche especial en la que Guillermo Coppola recordó varios de los momentos más divertidos de su vida. Siempre en relación a los participantes o al mismo programa, el ex representante de Diego Maradona iba de mesa en mesa tirando distintos comentarios que hacían reír y relajarse a los participantes.

La noche tomaba como desafío el tradicional five o’clock tea británico y la consigna de los participantes era preparar la infusión con dos postres clásicos : algunos les tocó el Victoria, mientras a otros el Carrot Cake. “Van a tener que preparar seis mini tortas exactamente iguales”, les explicó Damián Betular. Pero mientras los concursantes iban armando mezclas y buscando la consistencia perfecta, el invitado no perdió tiempo y soltó la lengua.

Junto a los jurados de MasterChef.

Primero junto a Santiago Del Moro confesó que su ex y ganadora del segundo lugar de la primer temporada, Analía Franchín, era una cocinera de “época de vacas flacas”. “Por seis años viví con Diego y con Caudia y después acá, pero era otro tipo (de cocina). Analía era un poco como aceite del auto”, explicó en referencia a la habilidad de la periodista en la cocina. “Te va a matar Analía”, dijo riéndose el conductor.

En determinado momento, Coppola se acercó al mesón de Alex Caniggia, con quien tiene una relación particular. “Es que lo conozco a Guillot desde hace años”, confesó el hermano de Charlotte. “Yo la lleve a Mariana Nannis a parir. La llevé en el auto”, contó provocando una sonrisa en el participante con quien después intercambio algunas palabras en italiano.

Alex se encargó de contar otra anécdota que vivieron juntos. “Yo corría en autos antes y era muy bueno”, explicó mientras el invitado lo avalaba. “Un día me viene a ver Guillote en Italia… empieza la carrera y choqué en la primera curva. Guillot la conc… de la lora, ‘mufa Guillot’”, dijo entre risas recordando sobre lo que en realidad fue un accidente.

Fue con Caniggia con quien “Guillot” se confesó sobre su verdadero té británico con el mismísimo Príncipe Carlos. “De todas maneras, no fue muy divertido tomar el té con el Príncipe Carlos”, le contaba al joven Alex que se esforzaba por terminar sus menús.

El cruce de Germán Martitegui y Damián Betular por el pasado

Pero ni la personalidad de Guillermo Coppola pudo apaciguar las chispas que corrían entre Martitegui y Betular en un momento determinado de la noche. Parece que cuando se disponían a dar un consejo “envolvente” a Dani La Chepi, los jurados recordaron heridas del pasado.

Sobre un batido de la participante, Betular le mencionó: “Con movimientos envolventes, que ahora Germán te va a enseñar cómo son”, con cierta picardía. “Eso es un movimiento envolvente”, sentenció Betular, elogiando a Martitegui ante la muestra. “Eso es un movimiento envolvente perfecto, te faltó decir”, le contestó Martitegui algo picante, mientras La Chepi miraba atónita.

“Perfecto de mi mentor”, señaló el pastelero, pero la respuesta de Tegui fue definitiva: “Yo no soy tu mentor”.“En un momento pudiste serlo, pero después no quisiste”, atacó Betular, recordando cuando el chef no lo había tomado hace 15 años en la apertura de su restaurante. “Uhh, trapitos al sol”, dijo emocionada la influencer.