El Rogel perfecto: consejos que solo los jurados de MasterChef Celebrity pueden dar para una torta ideal

Durante la segunda gala de eliminación del domingo de MasterChef Celebrity 2 , los participantes debieron enfrentarse a lo que parecía un sencillo reto de un postre que es el favorito de muchos. A Andrea Rincón, Dani La Chepi, María O’Donell, Cande Vetrano, Juanse, Fernando Carlos y Cae se los desafió a preparar un rogel que rozara la perfección.

Aunque tenían 70 minutos y parecía sencillo porque les habían facilitado ingredientes y hasta una receta, la noche terminó casi en catástrofe, con solo un rogel perfecto a manos de Rincón.

Los errores abundaron e incluso le costaron a Cae su participación en el programa. Pero para los televidentes, esta era la oportunidad perfecta para tomar pluma y papel y anotar todos los detalles que convierten al rogel en un postre sublime.

La masa y las capas:

La cantidad de capas que contenga define la torta. A pesar de no ser un mil hojas, los jueces opinan que por lo menos deben haber 7 capas para considerarlo pasable. Es importante mantener las capas finas, no como láminas, pero no pueden llegar al grosor de una arepa, al menos de esta manera se lo explicó Betular a Fernando Carlos. Martitegui coincidía, ya que se pasó toda la devolución tratando de terminar de masticar el postre del periodista.

Respecto a la cocción, nunca debe estar cruda (como le pasó a Cae), pero tampoco debe pasarse de tostada y parecer una galleta.

El relleno:

El dulce de leche es el ingrediente tradicional. Pero entre las innovaciones, muchos agregaron capas alternadas de dulce de leche y chocolate, mientras otros incluyeron frutos secos o lo mezclaron con coco. Lo más importante en este paso es el que el relleno no falte, incluso es mejor que sobre.

El merengue:

El merengue que se pide es el italiano, para poner en la parte superior del postre. Fernando, uno de los más criticados de la noche, cometió el error del confiarse. A la hora de crítica, la explicación fue que el merengue debía sentirse como “terciopelo” en la boca, y no “espuma de carnaval”.

Otro de los errores es agregar el azúcar (impalpable o almíbar es lo más recomendado para conseguir la consistencia) antes de tiempo, lo que puede provocar que el merengue se licue y quede más como clara de huevo.

La presentación:

A Cande le fue muy cuestionada la presentación de su rogel, que en palabras de Damián Betular parecía “una de las zapatillas de Hernán (Montenegro)”, en referencia a lo grandes que eran. Luego explicó que a pesar de ser un postre de apariencia “muy rústica” es importante que se vea prolijo.

Las formas pueden ser variadas, cuadrados, rectangulares, ovalados y redondos, mientras mantengan la prolijidad.

Algunos toques novedosos:

Entre los agregados especiales que los participantes incluyeron en sus originales rogeles, estaban estos ingredientes: coco, nueces, chocolate, dotella, frutos rojos (casi siempre puestos encima del merengue).

En general, los problemas no estuvieron relacionados a las “innovaciones”, aunque hubieron algunas recomendaciones. El chocolate puede agregarse, pero nunca de forma pura, porque se pierde el sentido del rogel. Puede ponerse en capas alternadas, pero mezclado con el dulce de leche.

También hay que tener cuidado con los frutos rojos, para que no arruinen el merengue con su jugo es mejor agregarlos casi secos. Si se le pone un ingrediente seco al dulce de leche, como coco o frutos secos (almendras o nueces), debe ser en poca cantidad para que no sequen el relleno.

Receta y ejemplo de MasterChef Celebrity

Quien se llevó todos loS elogios fue Andrea Rincón, cuyo rogel terminó sorprendiendo a los jurados. Germán Martitegui incluso le dijo que era “espectacular”.

Receta completa, de la página Siempre dulce por Maru Botana

INGREDIENTES:

MASA

Dulce de leche Cantidad necesaria

Agua 1 Vaso

Manteca 150 g

Yemas 12 Unidades

Huevos 2 Unidades

Harina Cantidad necesaria

MERENGUE ITALIANO

Claras de huevo 1 Taza

Azúcar 2 Vasos

MASA:

Derretir la manteca con el agua.

Aparte en la batidora con el gancho para amasar colocar las yemas, los huevos y la pizca de sal.

Agregar el agua y la manteca , incorporar harina de a poco hasta que se forma una masa que se desprenda de los bordes.

Terminar la masa en la mesada y hacer pequeños bollitos.

Estirarlos sobre una fuente redonda, pincharlos con un tenedor y colocarlos en el horno precalentado y fuerte por 6 a 10 minutos.

MERENGUE

Hacer un almíbar con el azúcar cubierto de agua.

Cocinar hasta punto bolita blanda e incorporarlo en forma de hilo sobre las claras batidas.

Batir todo hasta que se enfríe.

ARMADO