Las tristes razones de Selena Gómez para anunciar su posible retiro de la música

Recién estrena un nuevo disco (el 12 de marzo), “Revelación” enteramente en español , y Selena Gómez viene con un anuncio que ha dejado en shock a miles de sus fervientes fanáticos y fieles oyentes. “Creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”, dijo recientemente en una entrevista para Vogue que saldrá al público dentro de poco. Pero estas pocas palabras causaron todo un revuelo por las redes.

Según explicó la cantante, siente que su música no es reconocida y que no importa el esfuerzo que haga, no será apreciado por las personas para quienes escribe sus canciones. Todo viene en relación con un disco que sacó hace menos de un año, Rare, que significó para ella un escape de las enfermedades que la aquejan desde hace años, pero que no tuvo la repercusión que esperaba.

Por eso, ahora Selena ha confesado que podría dejar la música y que incluso, su disco “Revelación”, sería su último intento en la música. Explicó también que para ella sumamente complicado hacer música cuando las personas no la toman en serio, hasta confesó que en más de una ocasión se ha preguntado por qué sigue dedicándose a ese ámbito y con qué finalidad.

Uno de los mayores impactos personales que tuvo en el último tiempo respecto a su carrera fue la canción Lose you to love me. La cantante consideraba que era la mejor canción que había lanzado, al menos desde hacía mucho tiempo, mientras que para otras personas no fue lo suficiente.

Las razones para quedarse

Asi mismo, la autora de Who says admite que la única razón que ha tenido para permanecer todo este tiempo han sido sus fans y la apreciación que tienen con cada una de sus creaciones.

De hecho, en pocas horas y después de sus declaraciones, la cantante con ascendencia mexicana se ha convertido en tendencia #1 en Twitter, bajo el hashtag “We love you Selena” (Te amamos Selena).

Selena ha estrenado en total 4 álbumes como solista: Stars Dance (2013), Revival (2015), For You (2014) y Rare (2020). Antes de comenzar su carrera en solitario fue parte del grupo Selena Gomez & the Scene (2009 a 2011) como cantante principal. De este tiempo surgieron clásicos de la cultura Pop como Naturally, Love You Like A Love Song Baby, Round & Round y A year Without Rain.