El mapa del escándalo: uno a uno los “ex Cebollitas” que salieron a denunciar a un show rodeado de polémica

Desde hace un tiempo, la historia de un grupo de pequeños jugadores de fútbol, emitido hace dos décadas en la televisión argentina, llamado “Cebollitas”, está en boca de todos. Es que diversas denuncias salieron a la luz sobre ciertas circunstancias irregulares que se dieron en el set de filmación, sobre todo con los niños que actuaban. La tira salió al aire por la pantalla de Telefe en 1997 y 1998.

El primero en levantar la voz fue Juan Jacuzzi, quien encarnó a “Coqui”, el cual contó detalles de cómo fue ser parte de aquel recordado elenco y cómo los trataban desde la producción.

Cebollitas

Si bien los protagonistas eran muy queridos por el público, los televidentes jamás imaginaron que los jóvenes actores eran víctimas de maltrato infantil cuando se equivocaban por el cansancio luego de varias horas de filmación.

Según Yacuzzi, los retos eran tan violentos que los niños terminaban llorando: “Algunos se volvían muy locos, se ponían rojos de gritarnos, tiraban el papel en el piso... Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo, Diego (Maradona) está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible. A Dalma la cagaban a pedos también, la trataban como una más, y para nosotros era lo normal”.

Juan Yacuzzi contó los tristes momento de la exitosa serie infantil

Por su parte, Martín Miani, quien interpretó a Tomás, respaldó las declaraciones de Juan Yacuzzi y contó que les daban café para poder soportar tantas horas de grabación.

“Si hoy grabáramos la tira y tendríamos celulares, las cagadas a pedos y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer. Si hoy grabásemos ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, dijo el actor que encarnó a Coqui.

Marcelo Italiano relató momentos de terro que vivió en Cebollitas.

Luego, fue Marcelo Italiano (quien encarnaba a Sammy) quien relató un gravísimo episodio durante las grabaciones de la tira juvenil. El actor detalló que todo se hacía a las apuradas, no había tiempo para nada. Así fue que él volvía de rodar una escena en exteriores, tuvo que ir corriendo al camarín a cambiarse y alguien le había escondido su ropa. Afortunadamente, la vestuarista lo ayudó y le consiguió un reemplazo. Él se cambió en el camino, por los pasillos, y entró a escena. Pero tenía muchísimas ganas de ir al baño y, como no lo dejaron ir, se hizo pis encima.

“Me terminé orinando encima en plena grabación de la escena”, reconoció Marcelo, avergonzado. Y continuó: “Un actor, que hacía de Don Víctor, se dio cuenta de que yo estaba muy mal, estaba manchado. Lo peor es que este actor gentilmente le dijo al productor que yo necesitaba ir al baño y no me dejaron. ‘Seguí grabando, total el plano es de la cintura para arriba’, me dijeron”.

En las últimas horas, Sammy aseguró que “se vienen testimonios más contundentes. Siento que hay muchas más cosas que no se están diciendo y hay personas que no se están animando a hablar. Faltan cosas por saberse”.

La denuncia de Laura Santanna, “Mariana” en Cebollitas

Uno de los relatos más escalofriantes de los últimos días fue el de Laura Santanna, quien daba vida a “Mariana la maestra” en la serie. Ella reveló que la echaron de la tira por “no tener sexo”.

Ella tenía 21 años cuando comenzó en la tira, por lo que no se encontraba en posición de hacer frente a las situaciones que encontró en ese espacio. “Yo podía llegar a ver gritos, maltratos y destratos a los chicos que tampoco es cómodo porque uno se incómoda. Está el miedo de no saber qué hacer y perder el trabajo. Qué lástima que no era madre en ese momento porque tiene otra fortaleza para hablar de un niño. Hablo de miedo y adrenalina porque hubo una persona de mucho poder que a mí me invitaba a salir, me llamaba por teléfono, entraba al piso y yo me descompensaba”.

“Hasta que un día no hubo opción y me habló muy directamente, me dijo que quería estar conmigo antes que me case, yo me casaba en diciembre y tuve que decirle que yo no quería, que no es mi forma de buscar trabajo, y me quedé sin trabajo de un día para el otro, la maestra desapareció y ahí hay abuso de poder, amenaza encubierta, miedo de parte mía y no sabes qué hacer”.

Escena de "Cebollitas". Captura video.

En el programa Intrusos, conducido por Flor de la V, Laura, desde un móvil con el programa de América TV relató nuevamente el calvario que vivió. “Él me invitaba y en uno sabía que era inminente quedarme sin trabajo y le decía a mi novio que intentáramos estrategias para hacerme la tonta”.

“Igual la estrategia mía cuando estaba en el estudio y aparecía esa persona, era ver quién estaba cerca para no quedarme sola”, agregó la actriz. Los panelistas del programa le consultaron a Laura sobre la persona que la asediaba y por qué no lo denunció: “Qué iba decir en la Justicia, que alguien me llamaba por teléfono y es mi palabra contra la del señor, prefiero no hablar de él”.

Consternada, Flor de la V acotó: “No puedo creer que una persona con poder de tu trabajo te llama para invitarte a salir y vos tenés que pensar estrategias de decir voy a comer pero que mi novio me espere en la puerta, imagino lo estresante”.