Carmen Barbieri iniciará acciones legales a Coqui de “Cebollitas”, tras sus duras acusaciones: “No lo puedo permitir”

Luego de que Juan Yacuzzi, actor de “Cebollitas”, denunciara que en la mítica serie había maltrato inflantil, y tras acusar a Carmen Barbieri de encubrir maltratos y de robarle a su jefe jefe de prensa, la conductora decidió expresarse al respecto.

“Me estaba acusando de que yo estoy miento porque me dieron trabajo o que yo estoy tapando un abuso, un acoso o un maltrato infantil. ¡Ay Dios mío!”, comenzó diciendo la conductora en diálogo con Intrusos.

Luego, Barbieri expresó que está analizando iniciar acciones legales contra Yacuzzi: “Estoy hablando con mi abogado a ver cómo se soluciona esto. No quiero juicio ni plata. Es todo oscuro. Yo lo único que quiero es que se aclare la situación. Yo no estaba en todas las escenas porque las escenas eran casi todas de los Cebollitas. Yo entraba a las 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche, y no me quedaba en el camarín, me quedaba tomando mate con los cámaras”.

“No hablo de nadie yo, de Juan Yacuzzi se va a encargar mi abogado. No puedo permitir que deje entrever que yo sabía el maltrato. Me quiero matar con eso. Yo llevaba a Fede, a mi hijo, que era chiquitito. Jugaba con ellos al metegol. Había un lugar de 4 x 4 donde mi hijo estaba. No quiero que se me ponga en un lugar donde nunca estaría ni siquiera observándolo. No es que yo te golpeo o maltrato. No lo puedo permitir”, expresó la actriz y madre de Fede Bal, a quien llevó a las grabaciones cuando este era un niño.

“Me hubiese ido. Yo dejé para hacer Cebollitas una gira que tenía. Cómo voy a llevar a mi hijo a un lugar donde había matratos”, finalizó las declaraciones ante el programa que contó con la presencia del propio Yacuzzi en el piso y de manera tajante expresó que “Carmen debería contar todo lo que vio”.