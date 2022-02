“Sammy” de Cebollitas dio una dura advertencia tras las acusaciones por acoso sexual: “Se vienen testimonios más contundentes”

Tras la reciente denuncia de Laura Santanna, que sorprendió a todos revelando que había sufrido situaciones de acoso sexual en el set, Marcelo Italiano contó qué fue lo que sintió cuando escuchó el tremendo relato.

El actor, que dio vida a Sammy en la ficción de Cebollitas, aseguró que “se vienen testimonios más contundentes”. Fue una vez más Juan Etchegoyen en Mitre Live donde salieron a la luz nuevos detalles de este caso que ha sorprendido a los argentinos.

Italiano dio una advertencia contundente para aquellos que están detrás de los hechos ocurridos en los ‘90. “Yo siento que hay muchas más cosas que no se están diciendo y hay personas que no se están animando a hablar. Faltan cosas por saberse. Si esas personas se animan yo creo que hay cosas que deben salir a la luz. Lo tienen que pensar como algo que debe servir para que no se repita esto”, comenzó el actor visiblemente angustiado.

Y continuó explicando: “En Cebollitas había mucha gente trabajando, había muchos extras que venían de diferentes lugares. Una mamá de estos chicos me llamó y me dijo que era testigo del maltrato y lo que les decían. Yo estaba en esas grabaciones y que importante sería que hablen esas personas”.

Italiano siguió en la misma línea: “Sería importante que se animen a hablar, pero los intimida un poco esto de los comentarios que dicen que buscamos prensa... Yo no es que hablo ahora, hablé siempre. Nunca me quedé mudo, antes a la sociedad no le interesaba debatir y ahora sí”.

La denuncia de Laura Santanna, “Mariana” en Cebollitas

El “Cebollitas Gate” cada vez gana más espacio y los protagonistas de la serie se animan a hablar sobre los horrores vividos en el set. Uno de los relatos más escalofriantes de los últimos días fue el de Laura Santanna, quien daba vida a “Mariana la maestra” en la serie.

Ella reveló que la echaron de la tira por “no tener sexo”. Fue durante una entrevista en el mismo ciclo de streaming que la actriz habló sobre el ciclo producido por Cris Morena.

Laura reveló que ella tenía apenas 21 años cuando comenzó en la tira, por lo que no se encontraba en posición de hacer frente a las situaciones que encontró en ese espacio. “Yo podía llegar a ver gritos, maltratos y destratos a los chicos que tampoco es cómodo porque uno se incómoda. Está el miedo de no saber qué hacer y perder el trabajo. Qué lástima que no era madre en ese momento porque tiene otra fortaleza para hablar de un niño. Hablo de miedo y adrenalina porque hubo una persona de mucho poder que a mí me invitaba a salir, me llamaba por teléfono, entraba al piso y yo me descompensaba”.

Desde hace algunas semanas, los integrantes de Cebollitas han dado a conocer sus diferente vivencias. Desde menores a adultos, han sufrido un calvario en el set de rodaje.

Siguiendo con su relato, continuó: “Yo me podía quedar sin trabajo y me quedé sin trabajo. Era una persona que me llamaba por teléfono, me invitaba a salir, decía que sí, me hacía la tonta. Trataba de evitarlo de la mejor manera para que no se ofenda y no se enoje y no se sienta frustrado. Con quién era mi novio en ese entonces, hoy es mi marido, hacíamos estrategias”, relataba en detalle Laura.

“Hasta que un día no hubo opción y me habló muy directamente, me dijo que quería estar conmigo antes que me case, yo me casaba en diciembre y tuve que decirle que yo no quería, que no es mi forma de buscar trabajo, y me quedé sin trabajo de un día para el otro, la maestra desapareció y ahí hay abuso de poder, amenaza encubierta, miedo de parte mía y no sabes qué hacer”.

Asimismo, la actriz reveló: “Nunca se lo dije a nadie, salvo a mi pareja. Cualquier cosa podría ser un problema, yo era un problema en ese momento si traía problemas. Estar quejándote de una persona que estaba por arriba de todo, quién va a hacer justicia por vos, quién va a visibilizar esto, éramos muchos adultos ahí, pero quién salta, quién se queda sin trabajo”.

Sin poder ocultar sus sentimientos, agregó: “Yo creo que la sanación se da cuando no te da bronca lo que pasó y todavía me sigue generando bronca. Si veo a esa persona, digo, por culpa tuya me quedé sin trabajo, era chica y hoy lo resolvería de otra forma. Pienso en lo de los chicos y sé que es una forma de sanar lo que hacen. Son adultos que están defendiendo a su niño, ojalá todos podamos sanar los traumas de la infancia”.

“Ni mamada te voy a decir quién era esa persona y dónde trabajaba, si te puedo decir que me acuerdo que al poco tiempo de quedarme sin trabajo pedí una reunión con otra persona y le conté lo que pasó, y me dijo ´por qué no te acostaste´, estamos hablando de otro momento, de otra época y otras reglas”, expresó al respecto.

Y concluyó: “Me parece que me volví a encontrar a esta persona haciendo otros laburos pero tengo la sensación de que sí. Me lo decís y me genera cosas feas. Jamás me dijo nada frente a frente, todo era por teléfono. Pero una vez que me fui del trabajo no tuve más contacto. Creo que me lo cruce y sé que estaba haciendo en ese momento. Yo me quedé sin trabajo por no tener sexo, por no acceder a no acostarme con alguien que tenía mucho poder en el programa”.