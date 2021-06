El jugado look de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, para la entrevista con Jey Mammón

Andrea del Boca y su hija Anna Chiara, visitaron el living de Los Mammones y hablaron de todo sobre su relación madre e hija, y la de directora y actriz que se dio a partir de las grabaciones de Perla Negra. La joven se mostró feliz por su primera nota en televisión, ya que resaltó que siempre está atrás acompañando a su madre, y eligió un look contra la envidia, especial para la ocasión.

Del Boca dirige una remake de Perla Negra, una telenovela que ella protagonizó y su padre, Nicolás del Boca, dirigió en 1994. La hija de la artista fue convocada por la producción para hacer el mismo papel que su madre hizo décadas atrás y sorprendió con su faceta artística.

En la charla con Jey Mammón, hablaron de esta pasión que ambas comparten, la de la actuación, y Andrea reveló que su hija heredó la misma facilidad que ella tiene para llorar frente a cámara. “Tiene una facilidad para llorar que, a veces grabando, los técnicos dicen: ‘Que no llore en el ensayo... ¡Guarden algo para la grabación!’”, dijo orgullosa la artista.

Anna Chiara y Andrea del Boca juntas en televisión. Captura del vivo.

Y Andrea habló sobre su nuevo rol de directora: “Es mi primera vez detrás de cámara. Mi hermana Annabella y Enrique Torres, en plena pandemia, decidieron empezar un canal en YouTube y le ofrecieron a Anna hacer esta remake. Pero cuando le ofrecieron a Anna ser Perla, les dije que me gustaría ser parte del proyecto y dirigirlo. Un poco, en homenaje a mi padre, quien dirigió en la versión que hicimos en 1994. Y porque además no quería perderme de estar con Anna”.

“Cuando la veo a Anna transitando su vocación, su camino, me emociona. Cuánto tiene por delante todavía. Es sumamente profesional y es difícil cuando tu mamá te dirige o cuando se podría pensar que estás acomodada... Y no. A mí me pasaba cuando era chica, pero mi papá era quien más me exigía”, dijo Andrea con respecto a haber trabajado con su padre.

Un look súper jugado

Para su primera entrevista televisiva frente a cámara, Anna Chiara del Boca optó por un vestido negro corto, totalmente transparente, el que permitía ver con claridad su ropa interior, y en los pies usó botas rojas. Es que la hija de la actriz decidió usar una bombacha roja y el calzado del mismo color, como cábala para este día tan importante.

La joven compartió el look de Los Mammones en su cuenta de Instagram y reveló: “Tanga roja contra la envidia”. Además, se animó al pelo rubio, similar al color de Susana Giménez, por lo que se mostró totalmente renovada.

Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca. Gentileza.

