Andrea del Boca lloró en televisión al relatar el calvario que vivió su hija Anna Chiara

Andrea del Boca habló con “Nosotros a la Mañana” (El Trece) luego de haber declarado ante el fiscal Aldo De La Fuente, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Integridad Sexual (UFISEX) y no pudo contener el llano al hablar sobre el calvario que vivió su hija Anna Chiara (19), quien luego de un tiempo, denunció a su padre Ricardo Biasotti (65) por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Apenas comenzó a hablar, la actriz lloró desconsoladamente y entre sollozos confirmó que “la causa siguió” y que “aún en pandemia se tomaron medidas”. Luego agregó que tanto ella como su madre, Ana María Castro, y su tía, Sara Castro, también se presentaron en la fiscalía.

“Es muy duro, no se imaginan cuánto, como mamá tener que relatar los dichos de Ana de cuando ella empezó a contar lo que se había guardado durante muchos años por miedo y vergüenza, porque se sentía humillada y sucia”, dijo del Boca visiblemente angustiada.

También Andrea comentó que su hija comenzó a hablar de los abusos justo el día después de la muerte de su abuelo Nicolás en 2018: “Ese día, desesperada, Anna empezó a llorar y a contar como sistemáticamente cuando yo la llevaba a la casa de su progenitor masculino, como ella le dice a su padre, él la obligaba a dormir en el dormitorio junto a él”, recordó.

También se refirió a que cada vez que su hija visitaba al padre, éste la dejaba incomunicada: “Yo le daba un celular para que se pudiera comunicar conmigo pero él se lo escondía”, sostuvo.

Acerca de los abusos la actriz dijo: “son heridas que quedan en el alma, que no se curan… él la amenazaba. Es un mentiroso compulsivo. Se negó sistemáticamente a todas las pruebas”, puntualizó.

“Les puedo asegurar que no le deseo a nadie este dolor. Siento impotencia de darme cuenta de por qué durante tantos años, cuando tenía que ir a dormir a la casa del padre, Anna se agarraba del marco de las puertas y nos suplicaba que no dejáramos ir”, dijo llorando.

Y finalmente dijo: “Le robó la inocencia. El padre biológico es inhumano. A mí no me cabe en la cabeza... discúlpenme, no suelo salir así, no me gusta”.