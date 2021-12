El insólito regalo que le pidieron a Diego Torres en Israel

En la noche de ayer, Diego Torres dio el presente en el programa de Jey Mammón y contó algunas anécdotas de su carrera. El músico relato, entre otras cosas, cuál fue el regalo más extraño que le hicieron de parte de los fans.

Para sorpresa de Jey, el músico y actor contó que le pidieron algo que jamás hubiese pensado: sus espermas.

Tras revelar que, con la pasión futbolera, pateaba desde el escenario los peluches que le tiraban las fanáticas, el artista habló del regalo más insólito que le pidieron sus fans de Israel.

“Después me di cuenta que era un poco rústico lo mio. Me sacaron amarilla, me sacaron roja y no dije no puedo. Ahora todo cambió, hay tortas, comidas, me traen un vino”, comenzó contando el músico.

Y cuando Jey indagó en el regalo más extraño, admitió: “Una vez en Israel me pidieron espermas. Fui a una radio, era un encuentro con fans. Yo fui dos veces a cantar a Israel.”

"En un momento una pareja de chicas me preguntó si les donaba espermas para tener un hijo."

“¿Pero en hebreo te pidió espermas?”, preguntó curioso el conductor de Los Mammones. “No porque lo entendí”, dijo el músico antes de bromear con el idioma y causar la risa desmedida de Jey.

“Venía el encuentro, además estás allá en el otro lado del mundo. Y en un momento una pareja de chicas me preguntó si les donaba espermas para tener un hijo. Y yo fue como ‘mira, en este momento no sé qué decirte’”, contó riendo el músico.

La vez que escuchó un disco inédito de Charly García

También Diego habló acerca de haber crecido en una casa donde su madre se rodeaba de personas reconocidas. Y si bien admite que cuando era chico no entendía lo que eso implicaba, tiene recuerdos de aquellas anécdotas de la infancia.

“Recuerdo llegar a casa y escuchar risas. Eran las cinco de la tarde, yo llegaba del colegio y acá qué está pasando. Entraba y estaba Charly García, mi mamá y mi papá con media botella de whisky que ya se habían bajado y estaban riéndose.”

El cantante contó su anécdota con Charly García.

Recuerda que “fue cuando Charly invitó a mamá a participar del disco Filosofía barata y zapatos de goma. Estaba tocando el piano, contándole a mi mamá que estaba haciendo una versión del himno.”

El músico contó que su madre y el legendario artista tenían una gran relación, por lo que le entregó algunos temas inéditos de su disco para que los escuchara.

“Me acuerdo que le había dado a mamá un casette con cuatro temas y estábamos todos escuchando el disco que todavía no había salido de Charly García. Estábamos escuchando el disco de Charly que no había salido”.