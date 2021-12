La picante advertencia de Germán Martitegui a Donato De Santis y Damián Betular: “No convirtamos esto en una competencia de egos”

Este jueves se vivió la gala de última chanche en “Masterchef Celebrity 3″ y el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis se puso del lado de los concursantes y se atrevieron a ir al mercado y cocinar.

Luego de conseguir los ingredientes, los experimentados cocineros develaron el desafío de la noche que consistía en que ellos preparen un plato y los participantes debían continuarlo sin recibir instrucción alguna.

Una vez que los chef se pusieron el delantal, Germán pidió hablarles a sus compañeros: “¿Puedo decir algo?, no arranquemos esto siendo una competencia de egos”, comenzó el dueño de Tegui, mientras que los otros dos miembros del tribunal negaban irónicamente que iban a ser competitivos.

“En serio les digo, esto no quiero que sea una competencia”, agregó Martitegui, a lo que Donato sostuvo: “No por favor, quien dijo que va a ser así”.

Automáticamente tanto en el programa como en redes se empezó a especular si este mensaje tenía un destinatario, a lo que usuarios de Twitter concluyeron que el dardo iba hacia Betular, con quien Germán mantiene disputas continuas y quién en el mercado se tomó su tiempo para agregarle elementos a su canasto que no correspondían.

“Eso es trampa, Santi. Están metiendo cosas que no son mías”, exclamó Martitegui al ver que tenía otras cosas que no había seleccionado. Damián Betular, de manera pícara, explicó detrás de cámaras: “Y bueno me distraigo. Tiro unas gelatinas sin sabor, unos duraznitos”.

Tras esta experiencia en el mercado, Santiago del Moro le preguntó a Martitegui cómo le había ido, a lo cual respondió: “Bien, pero había gente que me ponía cosas en la canasta intentando boicotear el talento”. Además, luego de revelar la identidad del tramposo junto a Donato, detrás de cámara descargó su furia por la estrategia de Betular: “Damián perdió su tiempo. Me puso cosas en la canasta como gelatina sin sabor y duraznos. Mal perdedor, mal jugador. Lo que ya todos sabemos”.