Georgina Barbarossa recordó su paso por Masterchef Celebrity de la peor manera: “Hacés cosas que una persona normal no hace”

“Masterchef Celebrity 2″ fue una edición muy divertida de la competencia gastronómica que desafía a famosos a elaborar platos complejos. Gastón Dalmau se consagró como el campeón y Georgina Barbarossa se quedó con el segundo puesto.

Este jueves la actriz fue abordada por un móvil del programa “Intrusos” y recordó su paso por el certamen culinario asegurando que no volvería a participar de un reality como ese: “No volvería a participar, yo los acompaño desde casa pero es mucho estrés”, comenzó la artista.

“¿Es difícil mantener ese nivel de estrés, ese nivel de exposición?, quiso saber el periodista Gonzalo Vázquez. “A la exposición ya estamos acostumbrados los actores. Las cámaras no me importaban, lo que me importaba era llegar a tiempo para rendir”, respondió la conductora.

“Es muy difícil el estrés del tiempo con la cocina. Te digo que me parece una de las cosas más difíciles que hice. Y mirá que hice Celebrity Splash, que me tenía que tirar de un trampolín teniendo vértigo”, agregó luego Georgina.

Además, Barbarossa reconoció que no tiene carácter competitivo sino que sus preocupaciones eran otras: “Estaba obsesionado con que el plato me saliera bien y no me gustaba irme la primera semana, eso me parecía un bajón”, expresó la actual conductora de Flor de Equipo, que luego aseguró que no volvería: “No... Es un estrés. Yo sacaba cosas fritas con la mano en el aceite hirviendo. Hacés cosas que una persona normal no hace”, añadió.

Luego la nota se extendió hacia otros terrenos en donde hablaron de la muerte de Verónica Forqué, la actriz española que abandonó Masterchef Celebrity España debido a un cuadro depresivo: “Estaría pasando por un problema muy grande. Si, en Masterchef estás estresado permanentemente pero no es para que te suicides”, dijo Barbarossa, desligando la responsabilidad de lo ocurrido al ciclo.

“La decisión que tomó fue por otro tema. Tendrá otros problemas de base. No le vamos a echar la culpa a un programa de televisión. Me parece absurdo. ¿Que habrá estado más estresada? Sí, pero ella tendría otro problema para tomar una decisión tan tremenda”, completó Georgina.