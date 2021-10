Florencia Peña anunció que deja Telefé y el canal ya tiene quien la reemplace

Casi a final de año y con algunos proyectos pendientes, Florencia Peña sorprendió este miércoles a los televidentes de Telefé al anunciar que se baja del ciclo por algunas semanas.

La rubia feliz por el momento profesional que está viviendo comentó que será parte de una película y, por esa razón, decidió dejar “Flor de Equipo” a una persona en quien confía plenamente.

Fue la periodista Laura Ubfal quien comentó la situación de la conductora de Telefé y aseguró que su lugar lo ocupará otra querida figura del canal de las pelotas.

Redes de Georgina Barbarossa

Será Georgina Barbarossa la elegida para reemplazar a Flor mientras la rubia graba una película dirigida por Marcos Carnevale llamada “Más Respeto que soy tu madre”.

Redes de Florencia Peña

“Hoy me voy, pero vuelvo... Bueno, hay que ver”, comenzó diciendo Flor: “Arranco a filmar “Más respeto que soy tu madre”, entonces me va a reemplazar alguien. No sabemos quién es, por eso te invito a participar del enigmático”.

Finalmente Georgina Barbarossa apareció en el piso luego de la gran noticia y luego de agradecer la confianza dijo que teme que el rating baje pero que hará todo lo posible para que eso no ocurra.